हुगली: तारकेश्वर रेलवे स्टेशन के पास 4 साल की बच्ची से हैवानियत, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पीड़िता परिवार का दावा है कि शुक्रवार रात वे मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे. शनिवार सुबह तड़के कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी मच्छरदानी काटकर सोती हुई बच्ची को अगवा कर लिया.

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेलवे शेड में रहने वाले बंजारा समुदाय की एक 4 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर शारीरिक और यौन शोषण किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती

बच्ची को गंभीर हालत में तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मामले में 6 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता परिवार का दावा है कि शुक्रवार रात वे मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे. शनिवार सुबह तड़के कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी मच्छरदानी काटकर सोती हुई बच्ची को अगवा कर लिया और भाग गए. घटना के बाद परिवार ने तुरंत बच्ची की तलाश शुरू कर दी. आखिरकार, दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे के ऊंचे नाले के पास खून से लथपथ और गंभीर हालत में मिली.

पुलिस की कार्रवाई

हुगली ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस मामले में POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. बच्ची का कथित तौर पर अपहरण किया गया और फिर उसके साथ शारीरिक हमला किया गया. हुगली ग्रामीण पुलिस के एस.पी. (SP) और तारकेश्वर थाना प्रभारी (OC) दोनों ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस फिलहाल आरोपी की पहचान करके आगे की जांच में जुटी है.

