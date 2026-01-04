बड़ा प्रशासनिक फेरबदल... गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला, पूरी लिस्ट देखें

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए AGMUT कैडर के कई IAS और IPS अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के तहत दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

मुख IAS अधिकारियों के तबादले

अश्वनी कुमार (1992 बैच): इन्हें दिल्ली से जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित किया गया है

संजीव खिरवार (1994 बैच): लद्दाख से वापस दिल्ली भेजे गए हैं

संतोष डी. वैद्य (1998 बैच): जम्मू-कश्मीर से दिल्ली तबादला किया गया है

पद्मा जायसवाल (2003 बैच): पुडुचेरी से दिल्ली भेजी गई हैं

शूरबीर सिंह (2004 बैच): दिल्ली से लद्दाख स्थानांतरित किए गए हैं

IAS IPS Transfer 2026 by aalokt



गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी हालिया आदेश के तहत AGMUT कैडर (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories) के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 30 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है. इस संयुक्त कैडर के भीतर दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं.

चालान पर चालान, फिर भी बाज नहीं आ रहे थार वाले स्टंटबाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये खौफनाक वीडियो