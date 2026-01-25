विज्ञापन

बहुत गर्व है...धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, भावुक हेमा मालिनी ने कहे ये शब्द

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण के घोषणा के बाद हेमा मालिनी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया. कई फैन्स हेमा जी को बधाई देते नजर आए.

Read Time: 2 mins
Share
बहुत गर्व है...धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, भावुक हेमा मालिनी ने कहे ये शब्द
धर्मेंद्र को मिल रहा पद्म विभूषण सम्मान
Social Media
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस से पहले भारत सरकार ने सिनेमा जगत समेत कई दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए पद्म सम्मान की घोषणा की. इस घोषणा में एक नाम फैन्स का दिल छू गया. ये नाम था धर्मेंद्र. दरअसल धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई. इस मौके पर फैन्स के बीच खुशी देखने को मिली. वहीं उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी इस पर खुशी जाहिर की. हेमा ने धरम जी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बहुत गर्व है कि सरकार ने धरम जी के फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए अपार योगदान को पहचानते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है.

हेमा मालिनी की पोस्ट पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. कई फैन्स ने इस मौके पर धरम जी को भी याद किया. एक ने लिखा, अगर इस मौके पर धरम जी भी जिंदा होते तो खुशी दोगुनी हो जाती. एक ने कमेंट किया, धर्मेंद्र हमेशा मेरे पसंदीदा एक्टर थे. लीजेंड कभी नहीं मरते वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे. एक ने लिखा, इस इंडस्ट्री के असल हीरो थे कोई उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकता. 

साल 2012 में मिला था पद्म भूषण सम्मान

धर्मेंद्र का सिनेमाजगत में बेहद खास योगदान रहा दुनिया से जाते-जाते भी उन्होंने अपनी अदाकारी की चमक बिखेरी और इक्कीस जैसी वॉर ड्रामा फिल्म से दर्शकों की रूह चूम ली. सिनेमा में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें हमेशा सम्मानित किया गया है. साल 2012 में उन्होंने भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया था. ये वो साल था जब धरम जी अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. यह कार्यक्रम 4 अप्रैल 2012 में हुआ था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini, Dharmendra, Dharmendra Padma Vibhushan, Padma Awards 2026, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Ministry Of Home Affairs, Republic Day, Unsung Heroes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com