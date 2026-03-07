विज्ञापन
'केदारनाथ से कन्याकुमारी तक, घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे': उत्तराखंड में अमित शाह ने फिर दोहराया

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को 2028 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा तो तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी.

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में 2027 के चुनाव में BJP की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का आह्वान किया
  • अमित शाह ने धामी सरकार के चार साल में किए गए विकास कार्यों और अतिक्रमण हटाने की सफलताओं का उल्लेख किया
  • उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण और युवाओं का दमन करने के गंभीर आरोप लगाए
हरिद्वार (उत्तराखंड):

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में 2027 में होने वाले चुनाव का अभी ही बिगुल फूंक दिया है. अमित शाह ने हरिद्वार में जनता से आवाहन किया कि वह तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं. उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि उत्तराखंड की आवाज इतनी जोर की होनी चाहिए कि वो दिल्ली तक सुनाई दे.

हरिद्वार के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह आए ने धामी सरकार के 4 साल में किए गए कामों की प्रदर्शनी देखी. सीएए के तहत भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट भी मंच पर दिया. साथ ही उत्तराखंड में 1129.91 करोड़ की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

अमित शाह ने अपने भाषण में उत्तराखंड में पिछले 9 सालों से भाजपा सरकार के किए गए कामों की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर तुष्टिकरण तथा पुरानी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना हाथ उठाकर संकल्प लेने का आह्वान किया.

गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश की आस्था जहां रहती है, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम करता हूं. उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं से एकजुट होकर यहां की संस्कृति को बचाए रखने की अपील की. शाह ने कहा कि उत्तराखंड के युवा आगे आएं, ताकि यहां की संस्कृति को बचाया जा सके.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां के युवाओं का दमन करने का काम किया. शाह ने उत्तराखंड आंदोलन, रामपुर तिराहा की घटना और उत्तराखंडियों पर गोली चलने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग आज भी उन घटनाओं को भूले नहीं हैं.

इस दौरान उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लगभग 10 हजार से अधिक अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए हैं. यह सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है. मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जहां-जहां घुसपैठिए हैं, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे."

इस दौरान शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए. भाजपा चुनाव आयोग की प्रक्रिया का पूरा समर्थन कर रही है, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र को संभालने वाली इकाई, यानी मतदाता सूची शुद्ध न हो, उस देश का लोकतंत्र कभी सलामत नहीं रह सकता है. राहुल गांधी को जितना विरोध करना है, उतना कर लें. वे एसआईआर का भी विरोध करते हैं. उन्हें हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है."

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, "जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब पहले कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया था. तब मैंने कहा था कि 'अटल जी ने बनाया है, पीएम नरेंद्र मोदी संवारने का काम करेंगे. ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के थे. पिछले 4 साल के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने एक-एक समस्या को चुन-चुनकर समाप्त करने का संकल्प लिया है. इसके कारण उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है."

उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है. राज्य के वकील मित्रों को आग्रह है कि वे ये प्रदर्शनी जरूर देखें. पीएम मोदी के नेतृत्व में अंग्रेजों की ओर से बनाए गए 150 साल पुराने कानून समाप्त करके नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई गई हैं.

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को 2028 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा तो तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी. अब समय पर न्याय मिलेगा. ये दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं.

इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. 2027 का उद्घाटन उत्तराखंड की जनता को करना है. यहां फिर से पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है.

