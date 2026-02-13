विज्ञापन
ऐतिहासिक क्षण... सेवा तीर्थ परिसर के उद्घाटन पर अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में जनसेवा को ही सर्वोपरि रखने की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब मोदी जी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का लोकार्पण किया है.

  • PM मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया जहां पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित होंगे.
  • सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय को रायसीना हिल पर साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित कर दिया गया है.
  • उपराष्ट्रपति ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रगति का प्रतीक बताया.
PM मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे. प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय अब रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित औपनिवेशिक काल की साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित हो गया.

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 'सेवा तीर्थ' का अनावरण एक ऐतिहासिक क्षण है. यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर भारत की प्रगति का प्रतीक है, जो अतीत और औपनिवेशिक विरासत के प्रतीकों से आगे बढ़कर सेवा और कर्तव्य में निहित आदर्शों को अपनाता है."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में जनसेवा को ही सर्वोपरि रखने की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब मोदी जी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ' का लोकार्पण किया है. यह ‘सेवा तीर्थ' पिछले 11 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सेवा-भाव से चल रही सरकार के संकल्प का प्रतीक है. हर देशवासी तक विकास और जन-कल्याणकारी कार्यों की पहुंच सुनिश्चित कर, विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में यह मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है.


 

