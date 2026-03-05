असम में वायु सेना के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान का रडार से टूटा संपर्क: अधिकारी

असम में सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान का रडार से संपर्क टूट गया है. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान रडार से गायब हो गया था. वायुसेना ने बताया कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. विमान का पता लगाने के लिए एयरफोर्स की टीम को भेजा गया है.

वायुसेना ने X पर पोस्ट कर बताया कि सुखोई-30 MKI ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी. आखिरी बार शाम 7:42 बजे वह संपर्क में आया था. लेकिन इसके बाद वह रडार से गायब हो गया. डिटेल का पता लगाया जा रहा है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

An IAF Su-30 MKI is reported overdue. The aircraft had taken off from Jorhat, Assam and was last in contact at 7.42 pm.

Further details are being ascertained. Search and Rescue mission has been initiated.@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi@Indiannavy — Indian Air Force (@IAF_MCC) March 5, 2026

डिफेंस पीआरओ ने बताया कि गुरुवार शाम से सुखोई-30 MKI का रडार से संपर्क टूट गया था. उसकी आखिरी लोकेशन असम के कार्बी आंगलोंग जिले की पहाड़ियों पर थी. विमान को ढूंढने के लिए एयरफोर्स की टीम भेजी गई है.

