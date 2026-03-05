विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

असम में वायु सेना के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान का रडार से टूटा संपर्क: अधिकारी

असम में कार्बी आंगलोंग जिले के पास वायुसेना का सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान लापता हो गया है. वह शाम से ही रडार से गायब हो गया है.

Read Time: 1 min
Share
असम में वायु सेना के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान का रडार से टूटा संपर्क: अधिकारी
  • असम में वायु सेना का सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान अचानक रडार से संपर्क में आना बंद हो गया था
  • विमान के रडार से संपर्क टूटने की घटना को लेकर वायु सेना के अधिकारी सतर्कता बनाए हुए हैं
  • सुखोई Su-30 विमान को आसमान में निगरानी और सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

असम में सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान का रडार से संपर्क टूट गया है. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान रडार से गायब हो गया था. वायुसेना ने बताया कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. विमान का पता लगाने के लिए एयरफोर्स की टीम को भेजा गया है. 

वायुसेना ने X पर पोस्ट कर बताया कि सुखोई-30 MKI ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी. आखिरी बार शाम 7:42 बजे वह संपर्क में आया था. लेकिन इसके बाद वह रडार से गायब हो गया. डिटेल का पता लगाया जा रहा है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

डिफेंस पीआरओ ने बताया कि गुरुवार शाम से सुखोई-30 MKI का रडार से संपर्क टूट गया था. उसकी आखिरी लोकेशन असम के कार्बी आंगलोंग जिले की पहाड़ियों पर थी. विमान को ढूंढने के लिए एयरफोर्स की टीम भेजी गई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Air Force, Sukhoi 30 Aircraft, Su-30 MKI, Su-30 MKI Fighter Jet, Assam
Get App for Better Experience
Install Now