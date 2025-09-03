विज्ञापन
शिमला में ताश के पत्तों की तरह ढह गया मंदिर, देखें लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो

सतलुज नदी के किनारे भू कटाव की वजह से जमीन बैठी और मंदिर एक हिस्सा, जिसमें  किचन और टॉयलेट शामिल है, एकदम बिखर गया. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

शिमला में लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो.
  • हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से कई जगहों पर जान-माल का नुकसान हुआ है और यातायात प्रभावित हुआ है.
  • शिमला के रामपुर के पास नोगली में विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से ध्वस्त हो गया है.
  • मंगलवार को भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई और चार NH समेत 1,337 सड़कें बंद हो गईं.
शिमला:

हिमाचल प्रदेश में मौसम इन दिनों जमकर कहर बरपा रहा है. भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का बुरा हाल है. जगह-जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और सड़कें भी जाम हो रही हैं.अब शिमला के रामपुर के पास नोगली लैंडस्लाइड (Shimla Landslide) हुआ है. इस दौरान नेशनल हाईवे-5 पर बने  विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह (Temple Landslide) गया.  सतलुज नदी के किनारे भू कटाव की वजह से जमीन बैठी और मंदिर एक हिस्सा, जिसमें  किचन और टॉयलेट शामिल है, एकदम बिखर गया. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. मंदिर ढहने का वीडियो सामने आया है, जिसमें लैंडस्लाइड साफ देखा जा सकता है. 

ये भी पढ़ें-गंगा के बाद यमुना का रौद्र रूप, खतरे के निशान के पार... दिल्‍ली से यूपी तक, जानिए कहां कैसा संकट | LIVE अपडेट्स

मकान ढहने से 5 की मौत, 1,337 सड़कें बंद

हिमाचल में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से मकान ढह गए थे. इन घटनाओं में पांच लोगों की मौत हुई और चार राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 1,337 सड़कें बंद हो गईं. वहीं सोलन जिले के समलोह गांव में सोमवार देर रात भारी बारिश के बाद ढहे एक मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई.मृतक की पहचान हेमलता के रूप में हुई है. उनके पति हीम राम, चार बच्चे और 85 वर्षीय दिव्यांग सास को मामूली चोटें आईं हैं. 

हिमाचल में आज बारिश का ऑरेंज, येलो अलर्ट

एक अन्य घटना में, कुल्लू के ढालपुर में बारिश के बाद एक मकान ढहने से मलबे से एक पुरुष और एक महिला को बचा लिया गया. पुलिस के मुताबिक, बाद में महिला की मौत हो गई. बारिश का ये दौर हिमाचल में फिलहाल तो थमते नहीं दिख रहा है. स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर जिलों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश का ‘येलो' अलर्ट जारी किया गया है.
 

