सज गया कांगड़ा का मुकुट, सीजन की पहली बर्फबारी, धौलाधार की पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद मोटी चादर

हिमाचल प्रदेश का इंताजर आखिरकार खत्म हो गया. लंबे ड्राई स्पेल के बाद आखिरकार बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो ही गया. कांगड़ा ज़िला की धौलाधार की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कांगड़ा को किसी ने चांदी का चमकदार मुकुट पहना दिया हो.

धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी

हिमाचल का कांगड़ा जिला इसी धौलाधार के आंचल में बसा हुआ है. लंबे समय से यहां के लोग बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. दिसंबर र जनवरी भ लगभत निकल गया. पर्यटकों की आंखें पहाड़ों की बर्फबारी देखने को तरस गईं क्रिसमस से लेकर नया साल तक, बिना बर्फबारी के सबकुछ सूना सा रहा. लेकिन अब कुदरत ने अपनी रहमत बरसा दी है. बर्फबारी से पहाड़ गुलजार नजर आ रहे हैं.

बर्फबारी से गुलजार हुए सूखे पहाड़

बर्फबारी नहीं होने की वजह से पर्यटक भी यहां का रुख करने से कतरा रहे थे. क्यों कि मैदानी इलाकों से पर्यटक बर्फ से ढके सफेद पडाड़ देखने ही आते हैं. जिस धौलाधार पर्वत शृंखला पर बारह महीने बर्फ रहती थी वो पहाड़ बिना बर्फ सुने हो गए थे. अब कांगड़ा दिले में बर्फबारी होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने राहत की सांस ली है. वहीं किसानों और बागवानों के चहरे भी खुशी से खिल गए हैं.

बारिश से खिल उठे किसानों के चेहरे

कांगड़ा जिले में ज़िला में अक्टूबर महीने के बाद से बरसात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से फसलों को नुक़सान होना शुरू हो गया था. दरअसल इलाक़े में किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं. अब न सिर्फ किसान बल्कि पर्यटन से जुड़े लोग भी सफेद चांदी जैसी बर्फ गिरने से काफी खुश हैं. कांगड़ा तो खिल गया लेकिन लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में अभी तक तेज बर्फबारी का इंतजार हो रहा है. उम्मीद है कि यहां पर रौनक भी जल्द लौटेगी.

शिमला और मनाली में भी छाई सफेदी

शिमला और मनाली में भी शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई. इससे सड़कें और पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो गए. बर्फ से ढके नजारों का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंचे हैं. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, "शिमला और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से बर्फबारी हो रही है. यह शिमला शहर में इस मौसम की पहली बर्फबारी है." शिमला में बर्फीले नजारे एक-दो दिन तक रहेंगे. अधिकारी ने बताया कि लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, मंडी और शिमला जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है.