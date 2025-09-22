विक्रमादित्य सिंह बने दूल्हा, हाथों में तलवार और सिर पर साफा पहने दिखे अपनी दुल्हन के साथ... खास तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दूसरी बार शादी कर ली है. सोमवार को उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में डॉ. अमरीन कौर के साथ सिख रीति-रिवाज से 'आनंद कारज' की रस्में पूरी कीं. यह विवाह समारोह बेहद सादे तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही मौजूद थे.

बारात चंडीगढ़ के ललित होटल से निकली और गुरुद्वारे पहुंची. विवाह के बाद, सोमवार शाम को विक्रमादित्य अपनी दुल्हन के साथ शिमला के लिए रवाना हो गए, जहां उनके निजी आवास हॉलीलाज में गृह प्रवेश की रस्में निभाई जाएंगी.

कौन हैं डॉ. अमरीन कौर?

ॉविक्रमादित्य सिंह की पत्नी डॉ. अमरीन कौर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनकी सादगी और पेशेवर पहचान उन्हें खास बनाती है. उनके परिवार का संबंध पंजाब से है. उनके पिता का नाम सरदार ज्योतिंद्र सिंह सेखों और मां का नाम सरदारनी ओपिंद्र कौर है, और वे चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में रहते हैं.

विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक और पारिवारिक जीवन

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. वीरभद्र सिंह छह बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और बुशहर रियासत के शाही परिवार से संबंध रखते थे. उनके निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह का राजतिलक हुआ और अब वे राजा विक्रमादित्य सिंह के रूप में जाने जाते हैं.

यह विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी उदयपुर के शाही घराने की राजकुमारी सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन दोनों का तलाक हो गया था.

शिमला ग्रामीण से दूसरी बार विधायक चुने गए विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार में PWD मंत्री हैं.

हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है. हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी 75 लाख लोग हमारे वृहद परिवार के सदस्य हैं और इस शुभ दिन पर उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे साथ हैं.