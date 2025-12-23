Dhurandhar स्टार Ranveer Singh को डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने क्यों कहा 'ज्वालामुखी', वजह जान चौक जाएंगे आप

Ltest Dhurandhar film updates : रणवीर सिंह आज के समय में बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं, जिनकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है. उनकी हालिया फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. आम जनता से लेकर बड़े-बड़े फिल्म क्रिटिक्स तक, हर कोई रणवीर की एक्टिंग का मुरीद हो गया है. इसी बीच, रणवीर को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है.

फिल्म निर्माता विक्रमादित्य मोटवानी (जिन्होंने पहले लुटेरा में रणवीर को निर्देशित किया था) ने धुरंधर के लिए रणवीर को मिल रही सराहना पर बात करते हुए कहा, “मैं सच में रणवीर से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी तक उसकी असली काबिलियत का बहुत सा हिस्सा देखा ही नहीं है. वह इससे कहीं ज्यादा कर सकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसका सबसे अच्छा काम अभी सामने आना बाकी है. उसके अंदर बहुत कुछ है.”

मोटवानी की ये बातें इसलिए भी सही लगती हैं क्योंकि 'धुरंधर' में रणवीर ने जिस तरह से इमोशन्स और सीरियस एक्टिंग दिखाई है, उसने सबको चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह रणवीर के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है.

“वह ऐसे कलाकार हैं जो हर रोल में अपना 100 परसेंट देते हैं. वह उसमें पूरी तरह डूब जाता है और पूरी मेहनत से काम करता है. उसके अंदर बहुत कुछ है. मुझे हमेशा लगता है कि उनके भीतर एक ताकत छुपी है, जो किसी दिन सामने आएगी. बस सही निर्देशक का साथ मिलना जरूरी है. मुझे भरोसा है कि वह वक्त आएगा.”

अब वह “ज्वालामुखी” सच में फूटने के बहुत करीब लगता है. धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने न सिर्फ अच्छी कमाई की है, बल्कि ऐसा अभिनय किया है जिसे दर्शक, आलोचक और इंडस्ट्री के लोग सभी पसंद कर रहे हैं. यह फिल्म दिखाती है कि जब रणवीर किसी किरदार को पूरी तरह अपनाते हैं, तो पूरी कहानी उन्हीं के आसपास घूमने लगती है. और अगर मोटवानी की बात सही है, तो अब तक जो हमने देखा है, वह शायद बस शुरुआत ही है.