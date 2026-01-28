चारों तरफ देख रहा था, मालिक की नहीं मिली खुशबू, 4 दिन तक शव के पास बैठे कुत्ते की वफादरी का एक और वीडियो

वो बेजुबान चार दिन तक अपने मालिक के पास इस उम्मीद में बैठा था कि शायद उसका मालिक जाग जाए. उठकर उसे प्यार करे. लेकिन उस बेजुबान कुत्ते का मालिक तो उसका साथ छोड़कर जा चुका था. पर ये बेजुबान बिना कुछ खाए पिए वहां चुपचाप बैठा हुआ था कि कोई करिश्मा हो जाए. चार दिनों बाद जब उसके मालिक का शव लाया गया तो इस कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया. एक बोरे में बंद कर SDRF की टीम उसे लेकर आई थी. जैसे ही बोरे से कुत्ता निकला वो इधर-उधर देखने लगा. शायद उसे भरोसा था कि उसका मालिक दौड़कर आएगा और उसे गोद में उठा लेगा.

पर पिट बुल नस्ल के इस कुत्ते को क्या पता कि अब उसका मालिक कभी नहीं आने वाला है. कुत्ते की इस वफादारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. जैसे ही उसे बोरे से निकाला गया वो अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने पीछे देख रहा था. जानवर और इंसान के बीच प्रेम की ये मिसाल है. इस वीडियो ने कुत्ते और मालिक की जो पुरानी कहानियां रही हैं उसे सच साबित की है.

#WATCH | Himachal Pradesh: The SDRF rescued a dog after four days in Bharmaur subdivision today. The dog guarded his owner's body in sub-zero temperatures until rescued by SDRF.



(Visual: SDRF) pic.twitter.com/cMADf9XZRC — ANI (@ANI) January 28, 2026

बर्फबारी में मालिक की पहरेदारी में बैठा रहा कुत्ता

जानकारी के अनुसार, भरमौर के भरमानी मंदिर के पास विक्षित राणा और पीयूष नाम के दो युवक बर्फबारी के दौरान लापता हो गए थे. बाद में पता चला कि ठंड में फंसने से उनकी मौत हो गई. जब SDRF और स्थानीय ग्रामीणों की टीम चार दिन बाद मौके पर पहुंची, तो देखा कि एक युवक का शव बर्फ की परतों में दबा था और उसका पालतू कुत्ता वहीं जमा बैठा उसकी रखवाली कर रहा था.

हिमाचल प्रदेश चंबा जिले के भरमौर में भारी बर्फबारी में भी नहीं छोड़ा साथ, 4 दिन तक भूखा-प्यासा मालिक के शव पर पहरा देता रहा ‘बेजुबान'



जानकारी के अनुसार, भरमौर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में भरमाणी माता मंदिर के पास एक युवक की बर्फबारी और ठंड की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी. 4… pic.twitter.com/oQKXBAJ242 — NDTV India (@ndtvindia) January 26, 2026

मालिक के लिए कुत्ते का प्रेम

चार दिनों तक न उसने कुछ खाया, न अपनी जगह छोड़ी. उसने न सिर्फ बर्फीले तूफान का सामना किया, बल्कि जंगली जानवरों से भी अपने मालिक के शव को बचाए रखा. रेस्क्यू टीम जब शव उठाने पहुंची, तो कुत्ता पहले आक्रामक हो गया, जैसे किसी ने उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो.

यह भी पढ़ें- बर्फ में भी नहीं पिघली वफादारी, 4 दिन तक मालिक के शव के पास रहा 'बेजुबान', वीडियो देख रेस्क्यू वाले भी रो पड़े

बाद में टीम के शांत व्यवहार और पुचकारने पर वह पीछे हटा और SDRF उसे सुरक्षित निकालने में सफल रही.

हेलिकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गए शव

हिमाचल के होली क्षेत्र में SDRF ने दोनों शवों को भी हेलिकॉप्टर सेवा की मदद से बाहर निकाला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कुत्ते की वफादारी की यह तस्वीर लोगों को भावुक कर रही है.