सिंगापुर दूतावास ने शेयर की लद्दाख की अद्भुत तस्वीरें

सिंगापुर दूतावास ने एक्स पर लद्दाख की अद्भुत तस्वीरें साझा की. जिसमें लद्दाख की खूबसूरती दिख रही है. तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अतुल्य भारत में एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए लद्दाख सबसे उचित जगह है. सिंगापुर दूतावास के एक्स पर पोस्ट की गई ये तस्वीरें प्रथम सचिव (राजनीतिक) सीन लिम (First Secretary (Political) Sean Lim) द्वारा ली गई हैं.

इसी महीने साइमन वॉन्ग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अपने कर्मचारियों के गांव पहुंच गए थे. यहां उन्होंने कर्मचारियों के परिवारवालों के साथ समय बताया था. उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें सिंगापुर दूतावास के एक्स अकाउंट से साझा की थी. दूतावास ने एक्स अकाउंट पर तस्वीरों को शेयर करते हुए साइमन वॉन्ग के बयान का जिक्र कर लिखा था “उत्तर प्रदेश में अपने कर्मचारियों के गांव का दौरा किया. नई सड़कों और सुविधाओं के साथ उनके जीवन में बहुत सुधार हुआ है. वे अपने बच्चों के लिए और अच्छी नौकरियां चाहते हैं. सिंगापुर भारत के साथ मिलकर इस कौशल यात्रा पर चलने के लिए तैयार है.”

Visited my staff's village in #UP. Life has improved a lot with new roads and facilities. They want more good jobs for their children. Singapore is here to walk this skilling journey together with India. HC Wong @myogioffice @jayantrld @MSDESkillIndia #SkillIndia #NDA 3.0 pic.twitter.com/9mU0DIyprp