पुणे में भारी बारिश के बीच 4 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त

पुणे में भारी बारिश के बीच 4 लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्. जानकारी के मुताबिक, पुणे जिले के पौड गांव के पास एक निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हेलीकॉप्टर एक निजी विमानन कंपनी का है. यह मुंबई से हैदराबाद जा रहा था. हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से कैप्टन को चोटें आईं और वह अस्पताल में भर्ती हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरों को शेयर की है.

Maharashtra | A private helicopter crashed near Paud village in Pune district. The helicopter belongs to a private aviation company. It was going from Mumbai to Hyderabad. Among the 4 people who were in the Helicopter, the captain sustained injuries and is hospitalised. The rest… https://t.co/Z2MkvvXi91 pic.twitter.com/kF5qg7HOV2