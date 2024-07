दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत, कई इलाकों में भरा पानी; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में मानसूनी बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है. लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यातायात प्रभावित हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. शनिवार को हुई बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया. इससे आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया. जल भराव की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. सड़कों पर भरे पानी की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है. आम लोगों का गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

भारी बारिश के कारण दिल्ली के कनॉट प्लेस की स्थिति भी काफी बिगड़ी हुई है. पिछले साल की तरह इस बार भी जलभराव हो गया है, जिसके कारण आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामने करना पड़ रहा है.

दिल्ली का पॉश इलाका हो या फिर आम सड़कें भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न है. महरौली से बदरपुर रोड और सफदरगंज इन्क्लेव में सड़कें ऊपर तक भरी हुई हैं. जिससे वाहनों का आवागमन एकदम ठप्प हो गया है. इसके अलावा स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डाल सड़क पार कर रहे हैं.

Traffic alert!

Traffic is affected on Anuvrat Marg in both carriageway due to water logging near Qutub Minar Metro station. Commuters are advised to avoid the stretches and plan their journey accordingly. pic.twitter.com/SgPepk0PV5