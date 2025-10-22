विज्ञापन
अरुणाचल में असम रायफल्स और उग्रवादियों के बीच भीषण गोलीबारी, एक उग्रवादी ढेर

अरुणाचल प्रदेश में असम रायफल्स और उग्रवादियों के बीच भीषण गोलीबारी की खबर है. इसमें एक उग्रवादी के मारे जाने की सूचना मिली है.

अरुणाचल में असम रायफल्स और उग्रवादियों के बीच भीषण गोलीबारी, एक उग्रवादी ढेर
ईटा नगर:

अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षाबलों और संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक संदिग्ध उग्रवादी इस एनकाउंटर में मारा गया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह उग्रवादी उस समूह का हिस्सा था, जिसने पिछले हफ्ते सेना के कैंप पर हमला किया था.

पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी से इस खबर की पुष्टि की है. इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके में मंगलवार रात उल्फा (आई) के उग्रवादियों और असम रायफल्स के जवानों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक संदिग्ध उल्फा (इंडिपेडेंट) समूह का उग्रवादी मारा गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये मुठभेड़ अरुणाचल के नामसाई जिले के नामसाई पुलिस स्टेशन के तहत 6 माइल एरिया में हुई.

इससे पहले असम रायफल्स को सूचना मिली थी कि 6 माइल लेकांग खांपटी एरिया में 6 से 7 उल्फा उग्रवादी मौजूद हैं. इसके बाद ये ऑपरेशन लांच किया गया.

सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध Ulfa( I) का ये उग्रवादी दस्ता उसी समूह का हिस्सा था, जिसने हाल ही में पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में पिछले हफ्ते सेना पर हमला किया था. जब असम रायफल्स के जवान उस एरिया को घेरने के बाद आगे बढ़े तो उधर से उल्फा कैडरों ने फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया. इस गोलीबारी में एक संदिग्ध उग्रवादी मारा गया और बाकी उस इलाके से भागने में कामयाब रहे.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों के जरिये इलाके में तलाशी अभियान छेड़ा गया है. एक स्वचालित रायफल, एक ग्रेनेड और तीन बैग मौके से मिले हैं. सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी है.

