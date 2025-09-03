कौन है गैंगस्टर मैनपाल बादली, कंबोडिया से लाया गया भारत; जानें एक मैकेनिक कैसे बना जुर्म का 'बादशाह'

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है. राज्य का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत प्रत्यर्पित (Gangster Manpal Badli Extradited) कर लिया है. कम्बोडिया पहुंची हरियाणा पुलिस की STF ने उसे भारत प्रत्यर्पित किया है. मैनपाल बादली एक कुख्यात गैंगस्टर है. हरियाणा पुलिस ने उस पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. कंबोडिया में मैनपाल को पकड़ने के लिए हरियाणा STF और केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था. करीब 10 दिन पहले उसे पकड़ा गया था.

मैनपाल ने जुर्म की दुनिया में कैसे रखा कदम

हरियाणा के बादली गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा मैनपाल शुरुआती दिनों में एक मैकैनिक था. वह ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीखता था.लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी. मिकेनिक का काम छोड़ वह जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा. दरअसल चाचा की हत्या के बाद बदले की आग में जलने लगा और अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया. इस दौरान उसने कई लोगों की हत्या भी की.

मैनपाल की क्राइम कुंडली जानें

बता दें कि मैनपाल 29 अगस्त 2018 को परोल पर जेल से बाहर आया था. जिसके बाद विदेश में जाकर बस गया. वहीं से वह अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था. मैनपाल पर हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. उस पर जेल में रहते हुए भी हत्या करने का आरोप है. हरियाणा पुलिस की सूची में मैनपाल बादली नंबर-1 मोस्ट वांटेड बदमाश है. वह अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. इस गैंगस्टर को भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है.

हरियाणा का नंबर-1 गैंगस्टर 2018 से था फरार

देखते ही देखते मैनपाल हरियाणा के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया. उसके गैंग पर मर्डर, फिरौती, आपराधिक साजिश जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह कितना खतरनाक गैंगस्टर है इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि जेल में रहते हुए भी वह जुर्म की दुनिया में एक्टिव रहा. उस पर हत्या के कई आरोप लगे. 2018 को वह परोल पर बाहर आया था, जिसके बाद वह विदेश भाग गया. अपने जुर्म का काला साम्राज्य वह कंबोडिया में बैठकर चला रहा था. उसके गुर्गे दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में एक्टिव थे. उसके इशारों पर वह गैंगवार और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे.