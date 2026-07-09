पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस में कलह, खुल कर सामने आई हुड्डा VS सुरजेवाला की लड़ाई

पंजाब के साथ-साथ हरियाणा में भी कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है. पंजाब में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच चल रही तनातनी के बीच अब हरियाणा में भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बीच मनमुटाव सामने से नजर आने लगा है. हरियाणा में एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरी ओर रणदीप सिंह सुरजेवाला है. हुड्डा सालों से हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे के रूप में नजर आते रहे हैं. दूसरी तरह सुरजेवाला बीते कुछ सालों से तेजी से आगे बढ़े हैं. अब इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा तेज हो गई है. क्योंकि दोनों ने नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के सामने एक-दूसरे पर इशारों-इशारों में तंज कसे.



मीटिंग के अंदर की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने इसे मजाक बताया. हुड्डा ने सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. मजाक की बातें थी, वह हमारा अजिज है.

दरअसल यह पूरा वाकया बुधवार को सामने आया, जब कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रभारी संजय दत्त ने चंडीगढ़ में प्रदेशभर के पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं. संजय दत्त ने हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठकों में भाग लिया.

सुरजेवाला साथ दें तो vs 20 साल हो गए साथ देते-देते

इसी बैठक में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर तंज कसे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा- रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दे दें फिर देखें धमाका. इसके जवाब में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा मेरे को 20 साल हो गए, आपका साथ देते हुए, अब आपकी बारी आ गई है मेरा साथ देने की. पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दो वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई ये बयानबाजी गुटबाजी की ओर इशारा करता है.

चंडीगढ़ में पार्टी प्रभारी की बैठक में हुआ ये सब

मालूम हो कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने ही दोनों ने एक-दूसरे पर इशारों ही इशारों में तंज कसे. रणदीप सुरजेवाला ने कहा 56 साल के हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 3 बार अपने दम पर बहुमत ला पाई है. दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए सुरजेवाला बोले वोट परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, 46 विधायक आए या नहीं यह बताओ.



कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठक में थे मौजूद

जिस बैठक में यह सब कहानी हुई उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ-साथ बीरेन्द्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के कांग्रेस विधायक, सांसद तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. हरियाणा कांग्रेस के अनुसार बैठकों में संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करने तथा जनहित के मुद्दों पर पार्टी की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने, संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया गया. लेकिन पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही तनातनी आखिरकार सामने आ ही गई.



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