162 विदेश यात्रा, कई शेल कंपनीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन के और कितने राज!

उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन के बारे में नोएडा एसटीएफ रोज नए खुलासे कर रही है, एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, बी-35 कविनगर मकान से बरामद दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि हर्षवर्धन जैन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर विदेशों में बहुत सी कम्पनियां रजिस्टर्ड कराई हैं. अब तक 25 कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है. हर्षवर्धन जैन के विदेशों में कई खातों की भी जानकारी प्राप्त हुई है. उसने 10 वर्ष में 162 बार विदेश यात्रा की है. हर्षवर्धन जैन को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी.

हवाला कारोबार और लाइजनिंग का धंधा

एसटीएफ की टीमें 300 करोड़ से अधिक के एक घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसमें हर्षवर्धन की संलिप्तता रही है. यह घोटाला विदेश में लोन दिलाने के नाम पर किया गया. इसके अलावा भी कुछ अन्य घोटालों को लेकर जांच चल रही हैं. नोएडा एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि हर्षवर्धन जैन हवाला कारोबार और लाइजनिंग के धंधे बड़े स्तर पर करता था. हर्षवर्धन जैन की मुलाकात चर्चित व्यक्ति चन्द्रास्वामी ने आर्म्स डीलर अदनान खगोशी निवासी सउदी से तथा एहसान अली सैयद से लंदन में रहने के दौरान कराई थी.

कई शेल कंपनीज का खुलासा

एहसान अली सैयद हैदराबाद का निवासी है इसने तुर्किश (Turkish) नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था. हर्ष वर्धन ने इसके साथ मिलकर लंदन में कई शेल कंपनीज बनाई. एसटीएफ को इस मामले की जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से अब तक 25 से अधिक कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, जिनका डाटा हर्षवर्धन के पास था. जिसमें यूके में STATE TRADING CORPORATION LTD, EAST INDIA COMPANY UK LTD तथा यूएई ISLAND GENERAL TRADING CO LLC तथा मारिशस मे INDIRA OVERSEAS LTD, अफ्रीका देश कैमरून में CAMERON ISPAT SARL होना ज्ञात हुआ है. हर्षवर्धन जैन के दुबई (यूएई) में 06, मारिशस में 01 तथा यूके में 03 तथा भारत में 01 बैंक खातो की भी जानकारी प्राप्त हुई है. इन बैंक खातों में हुए लेन-देन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. हर्षवर्धन जैन के 02 पैन कार्ड भी संज्ञान में आये हैं, जिनके आधार पर खोले गये बैक खातों एवं विदेशों में जो खाते प्रकाश में आये है, उनके सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है.

10 सालों में 162 बार विदेश की यात्रा

पासपोर्ट इस्तेमाल से मिले रिकॉर्ड के अनुसार, खुलासा हुआ है कि उसने वर्ष 2005 से 2015 के बीच हर्षवर्धन जैन 10 वर्षों में 162 बार विदेश की यात्रा की. इस दौरान वह 19 देशों में गया. वह सबसे अधिक 54 बार यूएई गया. इसके अलावा 22 बार यूके की यात्रा की. इसके अलावा उसने मॉरीशस, फ्रांस, कैमरून, पोलैंड, श्रीलंका, टर्की, इटली, सेबोर्गो, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और थाइलैंड आदि की यात्रा की. इसके बाद पासपोर्ट और उसके बाद हुई विदेश यात्राओं का डाटा जुटाने में एसटीएफ की टीमें लगी हैं.

हर्षवर्धन जैन को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी. यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के डिप्टी एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि हर्षवर्धन को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. कविनगर पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. आरोपी से सर्वोगा समेत अन्य छोटे देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बरामद हुए हैं.