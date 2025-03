क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने रविवार को इंडिगो पर अपने ही अंदाज में तंज कसा और कहा कि एयरलाइन के लिए यात्री आखिर में हैं और उसका रवैया असभ्‍य है. उन्‍होंने कहा कि एक दिन वह एयरलाइन स्‍टाफ को डिनर के लिए अपने घर पर निमंत्रित करेंगे और मेज सजने और खाना पकने तक बाहर इंतजार करने के लिए कहेंगे. उन्‍होंने घरेलू एयरलाइन पर तंज कसने का कोई कारण नहीं बताया. हालांकि ऐसा लगता है कि वह विमान के देरी से उड़ान भरने की शिकायत कर रहे थे.

भोगले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक दिन मैं इंडिगो के लोगों को डिनर के लिए अपने घर पर निमंत्रित करने जा रहा हूं और उनसे कहूंगा कि वे तब तक दरवाजे के बाहर इंतजार करें जब तक कि मेज न सजा दी जाए और खाना न पक जाए. हमेशा इंडिगो पहले, यात्री आखिर में."

One day I am going to invite people from @IndiGo6E home for dinner and ask them to wait outside the door till the table is laid and the food is cooked. #Rude . Always #IndigoFirstPassengerLast

उनके पोस्‍ट पर एयरलाइन ने भी कमेंट किया और "थोड़ी देरी" के लिए माफी मांगी. एयरलाइन ने दावा किया कि यह देरी फ्लाइट में चढ़ने के दौरान व्हीलचेयर यूजर्स को प्राथमिकता देने के कारण हुई.

इसके साथ ही एयरलाइन ने बताया कि कभी-कभी रिमोट बे बोर्डिंग में थोड़ा ज्‍यादा वक्‍त लग सकता है, जो कि हवाई पट्टी पर विमानों की आवाजाही पर निर्भर करता है. उन्‍होंने कहा, "आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आपकी उड़ान सुखद रही होगी! जल्द ही फिर से आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं."

Mr Bhogle, we truly appreciate you taking the time to speak with us and share your experience. We regret the brief wait you experienced due to our team assisting wheelchair users in boarding the flight. We appreciate your patience & understanding. 1/2