बिहार: छात्रा से 'कॉन्डोम' वाली टिप्पणी करने पर फंस गईं IAS अधिकारी, NCW ने 7 दिन में मांगा जवाब

बिहार की एक स्‍कूली छात्रा ने अधिकारी से सीधा सा सवाल पूछा था, "क्‍या सरकार 20 से 30 रुपये में सेनेटरी पैड्स भी दे सकती है?" इस सवाल का जवाब देते हुए आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा ने अजीब जवाब दिया. उन्‍होंने कहा, "कल को आप कहेंगी-सरकार जींस भी दे सकती है. और इसके बाद सुंदर जूते क्‍यों नहीं?"

इसके बाद उन्‍होंने कहा, "अंत में आप सरकार से परिवार नियोजन के तरीकों, कंडोम्‍स की भी उम्‍मीद करेंगी. "जब इस स्‍कूली छात्रा ने इस पर कहा कि लोगों के वोट से सरकार बनती है, तो इस IAS अधिकारी ने कहा: “यह मूर्खता की पराकाष्ठा है तो वोट मत करो. पाकिस्तान बनो. क्या आप पैसे और सेवाओं के लिए वोट करते हैं?”

यह चौंकाने वाला सवाल-जवाब का सेशन, एक झुग्गी बस्ती में 'सशक्त बेटी, समृद्ध बिहार' (सशक्त बेटियां, समृद्ध बिहार) पर एक कार्यशाला में मंच पर हुआ. प्रोजेक्‍ट की टैगलाइन थी 'टुवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्‍यू ऑफ गर्ल्‍स (Towards enhancing the value of girls).गौरतलब है कि हरजोत कौर भामरा राज्य के महिला एवं बाल विकास निगम की प्रमुख हैं, जिसने यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सहयोग से मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया.बाद में इस अधिकारी ने अपनी टिप्‍पणी को 'सुधारने' की कोशिश की.

