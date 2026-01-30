फरीदाबाद : सैलून में बाल कटवा रहे युवकों पर रॉड-डंडों से हमला, केस दर्ज

फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर सरेराह गुंडागर्दी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक सैलून में बाल कटवा रहे दो युवकों नीतीश और कार्तिक पर 6 नकाबपोश हमलावरों ने लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात उस समय हुई जब दोनों युवक शांति से सैलून में बैठे थे, तभी अचानक हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया.

हमलावर तिगांव क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भागने में सफलता पाई. घायल नीतीश और कार्तिक को आनन-फानन में एनआईटी स्थित सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस खूनी हमले के पीछे कॉलेज के समय की पुरानी रंजिश बताई जा रही है.

सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कॉलेज में पहले भी कई बार विवाद और झगड़ा हो चुका था, जिसकी परिणति आज इस जानलेवा हमले के रूप में हुई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पीड़ितों की ओर से बीपीटीपी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट