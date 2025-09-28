विज्ञापन
ज़ुबिन गर्ग की कैसे हुई मौत? परिवार ने साजिश की जताई आशंका, CID ने दर्ज किया FIR

परिवार का कहना है कि ज़ुबिन की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसमें लापरवाही और संभवतः षड्यंत्र शामिल है.

ज़ुबिन गर्ग की कैसे हुई मौत? परिवार ने साजिश की जताई आशंका, CID ने दर्ज किया FIR
  • ज़ुबिन गर्ग के परिवार ने सिंगापुर में हुई उनकी मौत को लेकर असम CID में FIR दर्ज कराई है
  • FIR में फेस्टिवल आयोजक, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और अन्य मौजूद लोगों के नाम शामिल किए गए हैं
  • परिवार ने मौत को सामान्य घटना नहीं मानते हुए लापरवाही और षड्यंत्र की जांच की मांग की है
गुवाहाटी:

मशहूर गायक और संगीतकार ज़ुबिन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा मोड़ आया है. ज़ुबिन के परिवार ने सिंगापुर की घटना को लेकर असम CID में औपचारिक तौर पर FIR दर्ज कराई है. परिवार ने इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही और साज़िश का आरोप लगाते हुए विस्तृत जांच की मांग की है.

परिवार की शिकायत

सूत्रों के मुताबिक, ज़ुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, बहन पामी बार्थाकुर और उनके चाचा ने मिलकर ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है. FIR में फेस्टिवल आयोजक, ज़ुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उन सभी लोगों का नाम शामिल है, जो सिंगापुर में मौजूद थे और  पार्टी का हिस्सा बने थे. शिकायत में खासतौर पर श्यामकानु महंता और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को नामजद किया गया है.

परिवार का कहना है कि ज़ुबिन की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसमें लापरवाही और संभवतः षड्यंत्र शामिल है. इसलिए हर व्यक्ति की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए.

CID की कार्रवाई शुरू

असम CID ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू करने की पुष्टि की है. CID सूत्रों का कहना है कि परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी.

सरकार की सख्ती

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में ज़ुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्यामकानु महंता के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है. साथ ही, श्यामकानु महंता और सिंगापुर में रहने वाले आठ अन्य असमी नागरिकों को समन भेजा गया है. उन्हें 6 अक्टूबर तक गुवाहाटी स्थित CID दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

सरमा ने बताया कि ये समन भारतीय दूतावास के जरिए सिंगापुर में संबंधित लोगों तक पहुंचाए गए हैं. साथ ही इंटरपोल की मदद से सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंता के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है, ताकि वे किसी अन्य देश भाग न सकें.

परिवार की क्या-क्या है मांग

ज़ुबिन गर्ग के परिवार ने साफ कहा है कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. CID की जांच और सरकार की कार्रवाई से अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

