गुरुग्राम में महाजाम का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा, घंटों सड़कों पर फंसे लोग; आज क्या हालात

सोमवार को गुरुग्राम में हुई मूसलधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. ऑफिस टाइम में शुरू हुआ ट्रैफिक जाम धीरे-धीरे एक महाजाम में तब्दील हो गया. NH-48 से लेकर सोहना रोड, हीरो होंडा चौक जैसे प्रमुख मार्गों पर गाड़ियां रेंगती रहीं और लोग घंटों तक फंसे रहे. जलभराव ने हालात और बिगाड़ दिए, कई इलाकों में इतना पानी भरा कि लोगों के वाहन तक फंस गए.

  • दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की बारिश लोगों के जी का जंजाल बन गई है
  • गुरुग्राम के NH-48 पर हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक लगा महाजाम
  • गुरुग्राम में लोग कई घंटे तक सड़कों के बीचोबीच अपने वाहनों में फंसे रहे
गुरुग्राम/नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की बारिश से मौसम भले ही कूल-कूल हो गया हो लेकिन ये बारिश लोगों के जी का जंजाल भी बन गई है. बीते दिन जब लोग गुरुग्राम की सड़कों पर निकले, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन 'साइबर सिटी' में रहने वालों के लिए मनहूस दिन बन जाएगा. बारिश की बूंदें जैसे ही आसमां से बरसते हुए ज़मीन से टकराईं, ऐसा लगा जैसे कि पूरे दिल्ली-एनसीआर की सड़कों ने दम तोड़ दिया. गुरुग्राम की सड़कों पर तो ऐसा जाम लगा कि लोग घंटों ट्रैफिक में अपनी गाड़ियों में ही फंसे रहे. बारिश की वजह से ऐसा ट्रैफिक जाम लगा, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों के बीचोबीच अपनी गाड़ियों में ही घंटों कैद रहना पड़ा. परेशानी की बात ये है कि आज भी मौसम कल जैसा ही रहेगा, जिसका मतलब है कि लोगों को आज भी महाजाम में फंसे रहने पड़ सकता है. हालांकि अभी ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है.

यहां देखिए गुरुग्राम के महाजाम का वीडियो

हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक सब जाम

गुरुग्राम के मुख्य नेशनल हाइवे-48 पर हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक का रास्ता एक ट्रैफिक ट्रैप बन गया. यहां सात से आठ किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई थी. आंखों को धुंधला करती गाड़ियों की लाइट्स की चमक और हॉर्न की तेज चीखें, भले ही आपको यह दृश्य किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था, लेकिन असल में गुरुग्राम की सड़कों का यही हाल थे. लोग ऑफिस से घर लौटने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन सड़कों ने जैसे ठान लिया था कि आज लोगों का घर नहीं जाने देना है. नरसिंहपुर जैसे इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए.

पानी से लबालब गुरुग्राम की सड़कें

गुरुग्राम की सड़कों पर घुटनों तक पानी था. दुकानों में घुसता पानी, और पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने की मशक्कत, चारों तरफ यही नजारा था. यह सब गुरुग्राम की उस तस्वीर से बिल्कुल उलट था, जिसे हम 'कॉर्पोरेट हब' कहते हैं. स्थानीय लोगों ने कहा, "हर साल यही होता है, लेकिन कोई सुनता नहीं." गुरुग्राम जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए 2 सितंबर यानि आज के दिन सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी. ऑनलाइन क्लासेज का आदेश दिया गया और कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है. उपायुक्त अजय कुमार ने ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को घर में रहने की सलाह दी है क्योंकि आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

खुद सड़कों पर उतरे आला अधिकारी

जब ट्रैफिक जाम ने शहर को जकड़ लिया, तब प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए मोर्चा संभाला. देर रात पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और उपायुक्त अजय कुमार  ने स्वयं NH-48 और सोहना रोड का दौरा किया. उन्होंने जलभराव और ट्रैफिक की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. प्रशासन की तत्परता का असर यह रहा कि गुरुग्राम के अधिकांश इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था धीरे-धीरे सुचारू रूप से संचालित होने लगी. यह कदम दर्शाता है कि संकट की घड़ी में प्रशासन ने सिर्फ आदेश नहीं दिए, बल्कि मैदान में उतरकर हालात को संभालने की कोशिश की.

बारिश में मेट्रो की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक

कल दिनभर से रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जगह-जगह पानी भर गया है. सड़क पर ट्रैफिक जाम के साथ ही मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई.  ब्लू लाइन पर बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो देरी से चल रही थी. यही नहीं बल्कि बीते दिन में येलो लाइन की मेट्रो सेवाएं भी धीमी रहीं. इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के की कोशिश की गई. हालांकि, सुल्तानपुर से समयपुर बादली तक येलो लाइन के अधिकांश खंड पर मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही. हालांकि, डीएमआरसी ने अन्य पोस्ट में अपडेट दिया कि येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं फिर से सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं. 

एनसीआर में फिर से महाजाम लगने के आसार

बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पहले ही 1 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक एनसीआर में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा. 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 3 और 4 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. 5 और 6 सितंबर को भी बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं.

