बाइकर की रफ्तार और गलत साइड से कार... डरा रहा गुरुग्राम का ये खौफनाक वीडियो

गुरुग्राम से सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है. इस भीषण हादसे में बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा ओवरस्पीडिंग और गलत साइड ड्राइव के वजह से हुआ है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है.

कार चालक को हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि अक्षत गर्ग द्वारका के पोचनपुर का रहने वाला था. वहीं, एसयूवी चालक, कुलदीप कुमार ठाकुर घिटोरनी का निवासी है और एक पीआर कंपनी का सह-संस्थापक है.



मृतक बाइक सवार युवक की पहचान अक्षत गर्ग के रूप में हुई है. बताया जाता है रि अक्षत काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. तभी गलत साइड से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी. ये टक्कर इतना जोरदार था कि बाइक उछल कर काफी आगे जाकर गिरा और अक्षत भी सड़क पर गिरा. वीडियो को देखने से साफ लगता है कि ये हादसा ओवर स्पीड और गलत साइड ड्राइव करने से हुआ है.

Gurugram, Haryana: A 23-year-old motorcyclist, Akshat Garg, was killed in a wrong-way collision on Golf Course Road, DLF Phase II. The crash, captured on a GoPro by his friend, occurred around 5: 45 AM. Despite wearing safety gear, Garg succumbed to the impact. Authorities are… pic.twitter.com/ih29byhfzt