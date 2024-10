देखते ही देखते, हवा में उड़ने लगी BMW; आखिर माजरा क्या है?

गुरुग्राम में एक अजीब वाकया देखने को मिला. दरअसल, स्पीड ब्रेकर से टकराने के बाद BMW गाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उड़ने लगी. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया, जो वायरल हो गया. वीडियो में दो अन्य ट्रक को भी दिखाया गया है, जो हवा में उड़ने लगा है.

एक एक्स उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू को स्पीड ब्रेकर से टकराते हुए, एक सेकंड से अधिक समय तक हवा में और जमीन से कम से कम तीन फीट ऊपर और ब्रेकर से कम से कम 15 फीट दूर तेज गति से उतरते हुए दिखाया गया है. बीएमडब्लू का पिछला बम्पर सड़क को खरोंचता है और चला जाता है.

Ouch!

This seems to have happened on a newly made unmarked speed breaker on golf course road in Gurugram!



Got it in one of my groups. Damn!



Can anyone from Gurgaon confirm this pic.twitter.com/EZMmvq7W1f