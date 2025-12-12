चार शादियों और पांच बच्चों वाले 'लुटेरे दूल्हे' की कहानी आपको चौंका देगी

छत्तीसगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है. वहां गुजरात निवासी एक व्यक्ति की ओर से चार शादियां रचाने का पता चला है. इसका पता तब चला जब वह दुर्ग की एक शिक्षिका से शादी कर फरार हो गया. इस व्यक्ति ने इस शिक्षिका से 45 लाख रुपये भी ठग लिए हैं. पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को बड़ा अधिकारी बताकर महिलाओं को अपने झांसे में लेता था और उनसे शादी करके ठग लेता था.

कौन है चार शादियां करने वाला बीरेन सोलंकी

आरोपी की नाम बीरेन कुमार सोलंकी हैं. उसकी उम्र करीब 55 साल है. वह गुजरात के वलसाड जिले का रहने वाला है. बीरेन ने दुर्ग निवासी 50 साल की महिला शिक्षिका से शादी और लिव-इन रिलेशनशिप के नाम पर करीब 45 लाख रुपये ठग लिए.महिला शिक्षिका के साथ ठगी का यह सिलसिला 2019 में शुरू हुआ था.पीड़िता ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर बीरेन की प्रोफाइल देखकर उससे संपर्क किया था. बीरेन ने खुद को अविवाहित बताया.बातचीत जब आगे बढ़ी तो उसने शादी का वादा किया और कहा कि जबतक शादी नहीं होती तब तक लिव-इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं. उसकी बातों में आकर महिला लिव-इन में रहने के लिए तैयार हो गई.

इसके बाद से 2019 से 2023 तक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. बीरेन जब भी दुर्ग आता था, तो वह महिला के साथ पति-पत्नी की तरह रहता था. महिला शिक्षिका भी अहमदाबाद जाकर उसके साथ होटल में ठहरती थी. दोनों खुद को पति-पत्नी बताते थे. लेकिन उनकी शादी कोविड-19 के कारण शादी टलती रही.

शादी-दर-शादी और पांच बच्चे

इसके बाद 2023 में बीरेन दुर्ग आया. वहां के एक होटल में दोनों ने विधिवत शादी कर ली. शादी के बाद वह कुछ दिन महिला के साथ रहा और फिर गुजरात वापस चला गया. इसके बाद वह महिला शिक्षिका से दूरी बनाने लगा. उसने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. इसके बाद शिक्षिका गुजरात जाकर उससे संपर्क करने की कोशिश की. लेकिन उन्हें वहां पता चला कि बीरेन ने जो बातें उन्हें बताई हैं, वो सारी झूठी हैं. शिक्षिका को पता चला कि उनसे शादी से पहले उसने दो और शादियां की थीं. शिक्षिका से शादी के दो महीने बाद जून 2023 में बीरेन ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली.यह उसकी चौथी शादी थी. इस महिला से उसने IVF के जरिए जुड़वां बच्चे भी पैदा किए.महिला शिक्षिका को पता चला कि बीरेन की पहली पत्नी से उसके 35 और 25 साल के दो लड़के और दूसरी शादी से 27 साल का एक लड़का है.जांच में खुलासा हुआ कि बीरेन पहले से शादीशुदा है और उसके 35, 27 और 25 साल के तीन बच्चे हैं. उसने पीड़िता से झूठ बोला था कि पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका है.

बीरेन ने घर का लोन, आर्थिक तंगी और अन्य बहाने बनाकर महिला शिक्षिका से बार-बार पैसे ऐंठे. महिला ने बैंक से लोन लेकर, अपना सोना बेचकर कुल 32 लाख रुपये उसे दिए. इस लोन की किश्तें वह आज भी चुका रही है.साल 2024 में जब बीरेन आखिरी बार दुर्ग आया था तो महिला के घर से 12 लाख रुपये नकद और जेवर चोरी करके गुजरात भाग गया था. इस तरह कुल ठगी की राशि करीब 45 लाख रुपये हो गई.

जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो बीरेन गाली-गलौच करने लगा. उसने महिला को बता दिया कि उसने नई शादी कर ली है और उसके जुड़वां बच्चे हैं.महिला शिक्षिका ने इसकी शिकायत दुर्ग के मोहन नगर पुलिस थाने में कराई. पुलिस जांच में पता चला कि बीरेन सोलंकी अब तक चार महिलाओं को इसी तरह शादी और प्यार का झांसा देकर ठग चुका है. वह अलग-अलग मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को बड़ी कंपनी का उच्च अधिकारी बताता था. इस तरह वह महिलाओं को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता था. जैसे ही महिलाएं पैसे वापस मांगती थीं, वह फोन बंद कर देता था.

महिला शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को बीरेन सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले की आगे जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: मनरेगा का नाम बदलेगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा नाम, कैबिनेट से आज मिलेगी मंजूरी