सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का बवाल: नवरात्रि के बीच घर पर हुआ पथराव, कई आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के तापी जिले के सोंगढ़ शहर में नवरात्रि के दौरान एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक स्थानीय युवक के घर पर पथराव कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल अतिरिक्त बल तैनात कर हालात को काबू में किया. मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

पुलिस के अनुसार, सोंगढ़ में एक धार्मिक टिप्पणी से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया. इसी दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने एक स्थानीय युवक के घर को निशाना बनाया और उस पर पथराव किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात बिगड़ने से पहले स्थिति को नियंत्रित कर लिया. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. शिकायतकर्ता बकुल चौधरी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और त्योहार के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था.

वहीं, पीड़ित गौरव चौधरी ने बताया कि जब उनके घर पर पत्थर फेंके गए तो परिवार में डर का माहौल बन गया था. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

जनाक्रोश और शिकायतों के बाद तापी जिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर पथराव में शामिल कई लोगों की पहचान की और लगभग 25 से 30 लोगों की भीड़ में से 10 आरोपियों को हिरासत में लिया. इनमें एक नाबालिग भी शामिल बताया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि फरार अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश देने और घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने सार्वजनिक रूप से क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराया. हिरासत में लिए गए आरोपियों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच थाने से पैदल उस घर तक ले जाया गया, जहां पथराव हुआ था. पुलिस ने मौके पर पूरी घटना का पुनर्निर्माण कर घटनाक्रम को समझने और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस द्वारा जिन आरोपियों की पहचान की गई है, उनमें वसीम शेख, फरहान मंसूरी, शाकिर पठान, जावेद पठान, मुशर्रफ बगवान, हमजा शेख, आदिल मंसूरी, तौसीफ खटीक और अल्ताफ मंसूरी शामिल हैं. एक अन्य आरोपी नाबालिग बताया गया है.

तापी के डिप्टी एसपी ईश्वर परमार ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और रणनीतिक तैनाती के चलते स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने से बचें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

फिलहाल सोंगढ़ के प्रमुख इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा बना हुआ है. प्रशासन ने सभी समुदायों के लोगों और स्थानीय नेताओं से संयम बरतने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और फरार संदिग्धों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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