गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम : आगे चल रहे उम्मीदवारों और विजेताओं की पूरी लिस्ट

BJP के मुख्य रणनीतिकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए 182-सदस्यीय विधानसभा में 140 विधानसभा क्षेत्रों में जीतने का लक्ष्य तय किया था, जिसे पार्टी ने बेहद सरलता से पार कर लिया, और 85 फीसदी से ज़्यादा सीटें अपने नाम कर लीं.

कांग्रेस की समस्या दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) भी रही, जिसने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रभाव से सूबे में लगभग 13 फीसदी वोट हासिल कर लिए, जिससे कांग्रेस के पास कब्ज़ाने के लिए ज़्यादा बड़ा आधार शायद नहीं बचा. हालांकि, समूचे राज्य में देखने पर AAP खास प्रभाव नहीं डाल पाई, और उनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी तक भी चुनाव हार गए.

अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 2 बजे शपथग्रहण करेगी, जिसके मुखिया मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे.

The BJP today scored a landslide victory in Gujarat - the state it has been ruling since 1995.

BJP chief strategist Amit Shah had set a 140-seat target for the 2022 Assembly elections, which the party comfortably crossed, and even delivered the best-ever poll score in the state.

The new BJP government in Gujarat is set to take oath on December 11 or 12, according to sources. The elections to the 182-member assembly were held in two phases on December 1 and 5.

Here's the list of leading candidates of Gujarat Assembly Elections

