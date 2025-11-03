बेमौसम बारिश से गुजरात के 16 हजार गांवों में फसलों को नुकसान, CM भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित गांवों का किया दौरा

गुजरात में अक्‍टूबर के महीने के आखिरी सप्‍ताह में बेमौसम बारिश के कारण राज्‍य में फसलों को काफी नुकसान हुआ है. मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गीर सोमनाथ और जूनागढ जिलों के गांवों में जाकर फसल नुकसान का निरीक्षण किया. साथ ही इस दौरान उन्‍होंने किसानों की व्‍यथा भी सुनी. इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने किसानों से कहा कि राज्‍य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है. साथ ही कहा कि जल्‍द ही राहत सहायत पैकेज घोषित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गीर सोमनाथ जिले के कडवासण और जूनागढ जिले के पाणीद्रा गांव पहुंचे. उन्होंने किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया. साथ ही किसानों की व्यथा को सुना.

किसानों के साथ खड़ी है सरकार: CM पटेल

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि पूरी सरकार उनके साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है और किसानों को नुकसान से तेजी से उबार कर स्थिति पूर्ववत करने की प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है.

उन्होंने कहा कि प्राथमिक अनुमान के अनुसार हाल की बेमौसम बारिश में राज्य में 249 तहसीलों के 16 हजार से अधिक गांवों की कृषि फसलों को नुकसान हुआ है. इसमें 70 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, जबकि शेष क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा.

जल्‍द राहत सहायता पैकेज की होगी घोषणा: CM पटेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस नुकसान का सर्वेक्षण होते ही जल्‍द ही राहत सहायता पैकेज घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मुख्यमंत्री के साथ गुजरात सरकार में मंत्री अर्जुन भाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमन वाजा और राज्य मंत्री कौशिक भाई वेकरिया भी इन प्रभावित क्षेत्रों के स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे.