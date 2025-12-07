'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, PM मोदी से सीधे सवाल पूछने का बढ़िया मौका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पॉपुलर चर्चा कार्यक्रम "परीक्षा पे चर्चा" का नया संस्करण जनवरी, 2026 में आयोजित किया जाएगा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है, जो परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को उत्सव और जीवन का एक अभिन्न अंग मानने के लिए पीएम मोदी के साथ जुड़ेंगे.

कब प्रसारित होगा परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण?

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. नए संस्करण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए माइ गॅव पोर्टल (https://innovateindia1.mygov.in/) पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण 10 फ़रवरी 2025 को प्रसारित किया गया था.

सबसे ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन का बना रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल "परीक्षा पे चर्चा" ('Pariksha Pe Charcha') को "एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण" (“Most people registered on a Citizen Engagement Platform in one month”) के लिए इस साल अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

8वें संस्करण में हुए थे 3.53 करोड़ पंजीकरण

यह सम्मान MyGov प्लेटफार्म पर आयोजित "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान हुए 3.53 करोड़ पंजीकरणों की वजह से दिया गया. इसमें 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों की भागीदारी के साथ एक उल्लेखनीय गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 8वें संस्करण में सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर कुल 21 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने टीवी पर देखा था.

परीक्षा पे चर्चा, लोगों में बहुत लोकप्रिय

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्‍या में असाधारण वृद्धि देखी गई है. 2018 के पहले संस्करण में केवल 22,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, लेकिन 2025 के आठवें संस्करण में संख्या 3.53 करोड़ पंजीकरणों तक पहुंच गई, जो स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.