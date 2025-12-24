विज्ञापन

PPC Registration: PM मोदी से सीधे सवाल पूछने का मौका चूक जाएंगे आप, तुरंत ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

PPC Registration Process: परीक्षा पे चर्चा (Pariksha Pe Charcha 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. लास्ट मोमेंट पर जल्दी अप्लाई कर लें.

नई दिल्ली:

PPC Registration Process: परीक्षा पे चर्चा 2026 (Pariksha Pe Charcha 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. जिन कैंडिडेट परीक्षा पे चर्चा के लिए अबतक अप्लाई नहीं किया है वे उनके पास लास्ट मोमेंट में आवेदन वे करना चाहते हैं, वे जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें. Pariksha Pe Charcha के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in जाना होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 11, जनवरी, 2026 की है. इसलिए समय रहते आवेदन कर लें. पीएम मोदी सीधे सवाल पूछने का मौका हाथ से न जानें दे. ये परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था. जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 6 लाख टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है.

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें

  • ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए innovateindia1.mygov.in लिंक पर जाना होगा.
  • होम पेज पर परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक करें दें.
  • एक नया पेज खुलेगा जहां ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर जानकारी सही से भरें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर दें.
  • सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें.

हर साल होता है ये कार्यक्रम

परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर बात करते हैं. साथ ही उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट और करियर को लेकर गाइड भी करते हैं. वहीं कार्यक्रम में शामिल बच्चे, उनके मात-पिता पीएम से सवाल भी पूछते हैं. साल 2025 की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 3.30 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे. आप इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम अपने घर बैठे भी देख सकते हैं. प्रधानमंत्री और PMO के X प्रोफाइल और PM के YouTube चैनल लाइव देख सकते हैं.

