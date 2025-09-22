विज्ञापन
जीएसटी से स्वदेशी तक... अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दिलाया हर भारतवासी को संकल्प 

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर GST शून्य करना हो, या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी, NEXT-Gen GST रिफॉर्म हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है.

  • अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर NEXT-Gen GST रिफॉर्म देश को उपहार दिया है.
  • इस GST रिफॉर्म में 390 से अधिक वस्तुओं पर कर में ऐतिहासिक कमी की गई है, जो आम जनता के लिए राहत लाएगी.
  • कृषि उपकरणों, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और वाहन खरीद पर GST घटाकर किसानों और आम लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं-बहनों को NEXT-Gen GST रिफॉर्म का उपहार दिया है.प्रधानमंत्री ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है.  इसमें 390 से अधिक वस्तुओं पर GST में ऐतिहासिक कमी की गई है. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में NEXT-Gen GST रिफॉर्म की बड़ी भूमिका होगी. NEXT-Gen GST रिफॉर्म गरीबों, युवाओं, किसानों व महिलाओं की सेवा के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट्स में कहा कि मोदी सरकार का नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं-बहनों को NEXT-Gen GST रिफॉर्म्स का उपहार! मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है. इस GST में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है. खाद्य एवं घरेलू सामान, होम बिल्डिंग व मैटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि, सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, बीमा जैसे क्षेत्रों में GST में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी.

आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में NEXT Gen GST रिफॉर्म की बड़ी भूमिका होने वाली है. पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान करते हुए बताया कि कैसे NEXT Gen GST से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी. कृषि, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल्स, मैन-मेड फाइबर जैसे क्षेत्रों में GST घटाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की पहल की गई है. आप भी अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाकर हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाएं और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार NEXT-Gen GST रिफॉर्म्स के माध्यम से निरंतर मध्यम वर्ग की बचत में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए उसकी आय बढ़ाने के लिए कई अवसर उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं, हेल्थकेयर उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और शैक्षिक वस्तुओं की GST दरों में भारी कमी से उनकी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी और वे और अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

जीएसटी 2.0 के फायदे गिनाए

अमित शाह ने कहा कि NEXT-Gen GST रिफॉर्म्स, गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं. उन्होंने कहा कि नए सुधार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर GST दरों में भारी कटौती के साथ मध्य वर्ग के खर्चों को और कम करेंगे और भारत के विकास के पहिये को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनने की राह पर और भी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर GST शून्य करना हो, या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी, NEXT-Gen GST रिफॉर्म हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है. जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटिजन पॉलिसी, 33 लाइफ-सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीरो GST से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल, डेंटल व वेटनरी डिवाइसेज पर न्यूनतम GST तक, GST रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा. कृषि उपकरणों और फर्टिलाइजर सेक्टर में GST कमी से किसान उत्साहित हैं और अब वाहन खरीददारी के लिए भी देशवासियों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. इस GST रिफॉर्म से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा. आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाएं.

