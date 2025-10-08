जीएसटी सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिए नए पंख, नवरात्रि में बिक्री ने तोड़े सारे रिकार्ड्स

GST Reform Impact: नवरात्रि ने लागू हुई देश की नई GST दरों में नया इतिहास रच दिया है. लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है. सरल टैक्स भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था एक नया अध्याय है. भारत की अर्थव्यवस्था ने जीएसटी सुधार के बाद एक नई मजबूती पाई है. हर सेक्टर में बदलाव साफ नजर आता है. जीएसटी की सरल और पारदर्शी प्रणाली ने टैक्सेशन के जटिल ढांचे को कम किया, जिससे कंपनियों को उत्पादन, सप्लाई चेन और बिक्री में सुगमता मिली.

इसका सीधा असर ग्राहकों पर भी पड़ा. सामान अब आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और उनके दाम भी अधिक सुलभ बने हैं. जीएसटी सुधार ने केवल टैक्स सिस्टम को सरल नहीं बनाया, बल्कि अर्थव्यवस्था में विश्वास और मांग को भी बढ़ावा दिया.

जीएसटी सुधार से मिली भारतीय ऑटो सेक्टर को नई उड़ान

मारुति सुजुकी ने पहले आठ दिनों में नवरात्रि सेल के दौरान 1.65 लाख वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री की. पूरे सितंबर में कुल बुकिंग्स 3.5 लाख यूनिट्स तक पहुंच गईं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि जीएसटी सुधार ने ग्राहकों के भरोसे और खरीदने की क्षमता को बढ़ाया है. टाटा मोटर्स ने भी अपने इतिहास की सबसे अच्छी मासिक बिक्री दर्ज की. घरेलू पैसेंजर वाहन बिक्री में साल-दर-साल 45.3% की बढ़ोतरी हुई. साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई और CNG वाहन बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया. यह दिखाता है कि जीएसटी सुधार ने नई तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए बाजार को भी प्रोत्साहित किया है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सितंबर का महीना भी खास रहा. उनकी घरेलू SUV बिक्री में साल-दर-साल 10% की वृद्धि हुई. यह SUV सेगमेंट में बढ़ती मांग और ग्राहकों की नई खरीद क्षमता का संकेत है. ह्युंडई मोटर इंडिया ने "डबल-इंजन ग्रोथ" का अनुभव किया. घरेलू बिक्री में साल-दर-साल 10% की वृद्धि हुई, जबकि SUV की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई. खासकर क्रेटा SUV ने अपनी अब तक की उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की.

कार कंपनियों की बढ़ती बिक्री आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीएसटी ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गति दी है. ग्राहकों के लिए खरीदना आसान हुआ और कंपनियों के लिए व्यापारिक रणनीतियों को लागू करना सरल हुआ. ऐसे सुधार न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे.

हर क्षेत्र के लिए विकास का नया रास्ता

जीएसटी सुधार का लाभ पूरे देश में समान रूप से फैला है. हर राज्य को उसकी स्थानीय विशेषताओं और उद्योगों के अनुरूप राहत दी गई है, जैसे-

जम्मू-कश्मीर में यह सुधार बागवानी, अखरोट, चेरी और केसर उद्योग के लिए वरदान साबित हुआ है. टैक्स घटने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है.

आर्थिक विकास का प्रभाव

इन सुधारों से देश के पारंपरिक और आधुनिक दोनों उद्योगों को गति मिलेगी. कृषि से लेकर आईटी, हैंडलूम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग से लेकर MSME सेक्टर तक — हर क्षेत्र को इससे राहत और प्रोत्साहन मिलेगा. निवेशकों के लिए वातावरण और अधिक अनुकूल होगा, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और औद्योगिक विकास की नई लहर उठेगी.

कुल मिलाकर, मोदी सरकार का यह जीएसटी सुधार केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. यह सुधार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” को मूर्त रूप देने वाला है.

टैक्स व्यवस्था में सरलता और पारदर्शिता

पहले भारत में अलग-अलग राज्य और केंद्र सरकार के अलग-अलग टैक्स थे (VAT, CST, Service Tax, Excise ). जीएसटी ने इन्हें एक ही टैक्स में मिला दिया, जिससे टैक्स सिस्टम सरल और समझने में आसान हो गया. इससे व्यवसायों और ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ी और टैक्स चोरी कम हुई. कम लागत और संचालन में सुविधा हुई. कई प्रकार के टैक्स और जटिल प्रक्रियाएं अब समाप्त हो गई हैं. व्यवसायों को अलग-अलग राज्यों में टैक्स रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग की परेशानी नहीं होती. इसका असर उत्पादन और लॉजिस्टिक्स पर पड़ा—माल और सेवाएं जल्दी और कम खर्च में पहुंच रही हैं.

कीमतों में स्थिरता आई, ग्राहकों को मिला फायदा

इससे उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आई और ग्राहकों को सस्ते और स्पष्ट मूल्य मिले. कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसे उत्पाद अब पहले से अधिक सुलभ हुए.साथ ही कारोबारियों और निवेशकों का भरोसा बढ़ा. जीएसटी की एकरूपता और डिजिटल रजिस्ट्रेशन ने व्यवसायियों का भरोसा बढ़ाया. नए निवेश और उत्पादन केंद्र खोलने में रुचि बढ़ी, क्योंकि टैक्स नीति अब राज्य से राज्य अलग नहीं थी.

अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला

पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग टैक्स के कारण व्यापार महंगा और धीमा था. जीएसटी ने अंतरराज्यीय व्यापार को आसान और किफायती बना दिया. इससे लॉजिस्टिक लागत कम हुई और वस्तुएं जल्दी पहुंचने लगीं. औद्योगिक और आर्थिक विकास में मदद मिली.