New GST Rates may Reduce Your Monthly Bill: बजट में इनकम टैक्‍स के मोर्चे पर राहत मिलने के बाद से लोग जीएसटी पर राहत की उम्‍मीद लगाए बैठे थे. वक्‍त लगा, लेकिन आम लोगों की ये उम्‍मीद भी पूरी हुई. जीएसटी काउंसिल ने 4 टैक्‍स स्लैब को मिनिमाइज कर दो टैक्‍स स्‍लैब कर दिया है. 5, 12, 18 और 28 फीसदी की बजाय अब केवल 5 और 18 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब होंगे. एक स्‍पेशल स्‍लैब 40 फीसदी वाला है, लेकिन वो केवल सिन गुड्स और लग्‍जरी गुड्स यानी विलासिता और हानिकारक आइटम्‍स के लिए हैं. खुशी की बात ये है कि रोजमर्रा की जरूरत की ज्‍यादातर वस्तुएं 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी के दायरे में ला दी गई हैं.

सवाल ये है‍ कि आम घरों में जो महीने का घर खर्चा होता है, उसमें अब कितनी बचत होगी. आइए कैलकुलेशन कर के देख लेते हैं.

10,000 के घर खर्च पर बचेंगे 625 रुपये

आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब से 100 रुपये का सामान जो 112 रुपये में मिलता था, वो अब 105 रुपये में मिलेगा. आम तौर पर एक छोटी-सी मिडिल क्‍लास फैमिली का खर्च 25 से 30 हजार रुपये के बीच होता है. अनुमान के तौर पर मान लें कि इसमें किचन, ग्रॉसरी के आइटम्‍स वगैरह 20 हजार के होते हों तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 1,250 रुपये की बचत तय है.

इस तरह समझें कितनी होगी बचत?

किसी भी सामान की कीमत के लिए कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है. जैसे कि मान लीजिए किसी सामान की कीमत 100 रुपये हैं, 12% GST के साथ उसकी मौजूदा MRP यानी अधिकतम कीमत होगी, 100+12= 112 रुपये. रोजमर्रा की जरूरत के जयादातर सामान इसी 12% GST स्‍लैब में आते थे, जिन्‍हें घटाकर 5% GST स्‍लैब में कर दिया गया है. ऐसे में इनकी MRP यानी अधिकतम कीमत हो जाएगी- 100+5=105 रुपये. यानी अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर आप 7 रुपये बचा पाएंगे.

किस सामान पर कितने रुपये बचेंगे?

घर के जरूरी सामान की बात करें तो 370 रुपये का सरसों तेल अब 344 रुपये का पड़ेगा, यानी करीब 26 रुपये बचेंगे. 650 रुपये के शुद्ध घी पर करीब 45 रुपये बचेंगे. वहीं 200 रुपये के जैम पर 14 रुपये और 100 रुपये के स्‍नैक्‍स पर 7 रुपये बचेंगे.

इसी तरह 180 रुपये में मिलने वाला 400 ग्राम पनीर अब 169 रुपये का पड़ेगा. 130 रुपये का मिक्‍स फ्रूट जूस अब 121 रुपये में मिलेगा. आधा किलो प्रीमियम क्‍वालिटी के काजू के लिए 775 रुपये की बजाय 72 रुपये ही देने होंगे. वहीं 185 रुपये वाला टोमैटो सॉस आपको 172 रुपये में मिलेगा.

