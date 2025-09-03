New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दिया है या फिर एकदम निल कर दिया है. अमेरिका की ओर से थोपे गए टैरिफ से पैदा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को ध्‍यान में रखते हुए और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्‍स पर जीएसटी में कटौती करने का अहम फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी. जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 5 और 18 प्रतिशत की टू-टीयर स्‍ट्रक्‍चर को मंजूरी दे दी है. इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा.

ये आइटम हो गए सस्‍ते

पैकेट वाले छेना- पनीर पर GST खत्म की गई

ड्राई फ्रूट पर GST 12 से घटकर 5%

खजूर पर GST 12 से घटकर 5%

संतरा पर GST 12 से घटकर 5%

कोकोआ चॉकलेट पर GST 18 से घटकर 5

आम-अमरूद पर 5 प्रतिशत जीएसटी

आइसक्रीम पर GST घटकर 5 प्रतिशत

शुगर क्यूब्ज पर जीएसटी 12 से घटकर 5

खाने के तेल पर जीएसटी घटकर 5

दवाओं से लेकर शैंपू तक

इसके अलावा सरकार ने 33 ऐसी दवाओं पर से भी जीएसटी खत्‍म कर दी है जो लाइफ सेविंग्‍स ड्रग्‍स हैं और जिन पर पहले 12 फीसदी तक जीएसटी लगता था. इसके अलावा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कई इनपुट्स जैसे ट्रैक्‍टर पर जीएसटी 18 फीसदी से 5 फीसदी तक कर दिया है. इसके अलावा जीएसटी हटने के बाद हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल टेबलवेयर, किचनवेयर, 5 से जीरो तक, अल्‍ट्रा हाई टेंप्रेचर प्रोसेसिंग (यूएचटी) दूध, पास्ता से लेकर कॉर्नफ्लेक्स और प्रिजर्व्‍ड मीट की कीमतों में भी गिरावट आएगी.

इसके अलावा सरकार ने सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स, बर्तन, एसी, डिशवॉशर, 32 इंच से ज्‍यादा साइज वाले टीवी जिसमें एलईडी और एलसीडी टीवी भी हैं, मॉनिटर्स और प्रोजेक्‍टर्स भी सस्‍ते होने वाले हैं.

