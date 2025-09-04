विज्ञापन
GST को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहना हास्यास्पद... राहुल गांधी पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार

शेखावत ने स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधार से राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा. टैक्स दरें कम होने से टैक्स का दायरा बढ़ता है, जिससे संग्रह में वृद्धि होती है. उन्होंने जीएसटी सुधारों को अर्थव्यवस्था के लिए गति प्रदान करने वाला बताया.

  • गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि GST ने 8 वर्षों में व्यापक रूप ले लिया और अप्रैल में संग्रह ने रिकॉर्ड बनाया.
  • प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों का लक्ष्य गरीब और आम आदमी को लाभ पहुंचाना है.
  • होटल के सात हजार पांच सौ रुपये से कम दैनिक किराए पर जीएसटी दरों में कटौती कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया गया
नई दिल्ली:

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि पिछले आठ वर्षों में जीएसटी ने व्यापक स्वरूप लिया है. अप्रैल में जीएसटी संग्रह ने रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से घोषणा की थी कि जीएसटी सुधार से गरीब और आम आदमी को लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से लोगों की जेब में अधिक पैसा रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. होटल के 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम किराए पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. शेखावत ने स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधार से राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा. टैक्स दरें कम होने से टैक्स का दायरा बढ़ता है, जिससे संग्रह में वृद्धि होती है. उन्होंने जीएसटी सुधारों को अर्थव्यवस्था के लिए गति प्रदान करने वाला बताया. कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जीएसटी को "गब्बर सिंह टैक्स" कहना हास्यास्पद है. उन्होंने सवाल उठाया कि अब राहुल गांधी जीएसटी को क्या नाम देंगे?

भारत में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लागू होने जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए सरल और कारोबारियों के लिए सुगम बनाना है. 56वीं GST काउंसिल बैठक में हुए अहम बदलावों से रोजमर्रा के तमाम सामान, सेवाएं और बड़े सेक्टर्स के टैक्स दरों पर गहरा असर पड़ेगा. सरकार का कहना है, ये रिफॉर्म मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाएगा. 75 सवालों के जबाव (FAQ) के जरिए जानिए, कौन-सी चीजें अब होंगी सस्ती, और किन पर बढ़ेगा टैक्स - साथ ही बदलाव कब से लागू होंगे.

