Next-Gen GST 2.0: रिकॉर्ड तोड़ रहा पहला दिन, नवरात्रि, GST कटौती से कई सेक्टरों में बम्पर बिक्री!

जीएसटी 2.0 ने बाजार को बमबम कर दिया है. सोमवार, 22 सितंबर को जीएसटी-2.0 लागू होने के पहले दिन देशभर में ऑटो सेक्टर में जमकर बिकवाली देखी गई. बिक्री ऐसी हुई कि कई नए रिकॉर्ड बन गए. दरअसल सोमवार का दिन उद्योग जगत से लेकर मध्यमवर्गीय लोग, नियो मीडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं सभी के लिए GST बजट उत्सव के तौर पर शुरू हुआ. नवरात्र का पहला दिन GST रेट में कटौती और त्योहारी डिस्कोउन्ट्स की वजह से कई सेक्टरों में जबरदस्त बिक्री दर्ज की गई. कार शोरूमों में लंबी-लंबी कतारें देखी गईं, ऑनलाइन कार्ट ऑर्डर से भरे हुए थे और रिकॉर्ड तोड़ त्योहारी बिक्री से गुलज़ार थे.

ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ सुर्खियां बटोरीं. नए जीएसटी ढांचे के तहत, छोटी सब-4 मीटर कारों को 18% स्लैब में डाल दिया गया, जबकि ऑटोमोबाइल पर Compensation Cess पूरी तरह से हटा दिया गया.

PIB द्वारा जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक: ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री हुई

जीएसटी 2.0 के पहले दिन, मारुति ने 80,000 इन्क्वारी दर्ज कीं और 30,000 कारों की डिलीवरी की, जो 35 साल में उसका एक दिन की सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड बना.

छोटी कारों की बुकिंग सामान्य त्योहारी सीज़न की तुलना में 50% बढ़ी.

हुंडई के डीलर बिलिंग में भी बढ़ोतरी हुई, उस एक दिन में 11,000, जो 5 सालमें उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था.

टाटा मोटर्स ने भी नवरात्रि के पहले दिन 10,000 कारों की डिलीवरी और 25,000 से अधिक पूछताछ दर्ज की, जिससे त्योहारी सीज़न की शानदार शुरुआत हुई, शोरूम में आने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, उच्च रूपांतरण और बढ़ती ऑर्डर बुक हुई.

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड एवं टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा, “इस त्योहारी सीज़न की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है. हाल ही में GST में की गई कटौती और विशेष त्योहारी ऑफर्स ने उपभोक्ताओं की रुचि और उत्साह में असाधारण वृद्धि की है. पहले दो दिनों में ही, देश भर के ऑटो डीलरशिप पर अभूतपूर्व ग्राहक आ रहे हैं, पूछताछ में भारी वृद्धि हुई है और अधिकांश सेगमेंट में रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है."



शैलेश चंद्रा ने आगे कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि परिवार नए वाहन घर लाने के लिए इस शुभ अवसर को चुन रहे हैं. असाधारण मांग को देखते हुए, नए वाहन पर विचार कर रहे ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जल्दी बुकिंग करानी चाहिए. हमें उम्मीद है कि यह उत्सवी गति जारी रहेगी, जिससे यह त्योहारी सीज़न उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सबसे यादगार बन जाएगा.

ई-कॉमर्स कार्ट ऑनलाइन भर गए (e-Commerce Carts Filled Online)

सोमवार को GST बचत उत्साव से उठा उत्साह डिजिटल बाज़ार तक भी पहुँच गया, जहाँ खरीदार फ़ैशन, घरेलू ज़रूरी सामान और त्योहारों के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े.

फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अमेज़न (Amazon) ने सोमवार को लॉयल्टी प्रोग्राम के उपयोगकर्ताओं (loyalty programme users) के लिए अपने त्योहारी सेल इवेंट शुरू किए, जिसमें विक्रेताओं और ब्रांडों ने जीएसटी कटौती से शुरुआती बढ़त दर्ज की.

फ़ैशन ब्रांड "द पैंट प्रोजेक्ट" (“The Pant Project”) में पिछले साल की तुलना में 15-20% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि दोनों बाज़ारों के विक्रेता शैडो ईटेल (Shadow Etail) ने घरेलू ज़रूरी सामान के सेगमेंट में पिछले हफ़्ते की तुलना में 151% की बढ़ोतरी देखी. स्निच जैसे फ़ैशन ब्रांड ने ऑनलाइन ऑर्डर में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की.

AC और TV की कीमत में भारी गिरावट

GST 2.0 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में क़ाफी उत्साह है, क्योंकि घरों के लिए High-Demand Products की कीमतों में कमी का लाभ उठाने बड़ी संख्या में लोग डीलर्स की दुकानों में पहुंचे. Split ACs की कीमतों में जहाँ 5,000-10,000 रुपए की कमी आई है, वहीं महंगे टीवी की कीमतों में 85,000 रुपये तक की कटौती हुई है.

सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुनी बिक्री

22 सितंबर को Haier जैसी कंपनियों ने सामान्य सोमवार की तुलना में लगभग दोगुनी बिक्री दर्ज की, और नई दरें लागू होने से पहले ही कई प्री-बुकिंग भी रजिस्टर हुई .

Blue Star का अनुमान है कि जीएसटी 2.0 के पहले दिन की बिक्री पिछले साल के इसी दिन की तुलना में लगभग 20% अधिक रही.

टीवी की बिक्री में भी उछाल आया, खासकर 43-इंच और 55-इंच सेगमेंट में. सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों, जो मुख्य रूप से फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री करती हैं, ने बिक्री में 30-35% की वृद्धि दर्ज की.

गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के VALUE PLUS स्टोर के मैनेजर कमल भाटी ने NDTV से कहा, "2 Ton के Air Conditioner की कीमत कल तक ₹60,000 थी आज उसकी कीमत GST रेट में कटौती और स्टोर डिस्काउंट को जोड़कर ₹50000 हो गई है, यानी ₹10,000 की बचत! 1.5 टन के AC की कीमत ₹40,000 से घटकर 35,000 रुपए हो गई है, यानी ₹5000 सस्ती!

LED TV में 43 इंच के टीवी सेट की कीमत कल तक 35,000 रुपए थी, आज यह घटकर ₹30,000 हो गई है. जबकि 55 इंच के LED TV की कीमत कल तक ₹50,000 थी, आज यह घटकर 42,000 हो गई है, यानी ₹8000 सस्ती"

असली दिवाली उपहार

जीएसटी 2.0 ने तुरंत राहत दी और पहले दिन से ही उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. इसने घरेलू खर्चों को कम किया, सभी उद्योगों में मांग को पुनर्जीवित किया और त्योहारी सीज़न में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ रौनक ला दी. कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने के सामान और फैशन तक, हर क्षेत्र में उछाल देखा गया.



यह कर सुधार से कहीं बढ़कर था. यह बचत का त्योहार था, मांग को बढ़ावा था, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत के लोगों को असली दिवाली उपहार था.



