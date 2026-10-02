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हेलमेट पहनकर आया चोर 4.5 लाख की बाइक उड़ा ले गया, नोएडा की गौर सिटी के CCTV में कैद चोर, 2 साल में 8वीं चोरी

हाईराइज सोसायटी में रहने के बावजूद क्या आपके वाहन सुरक्षित हैं? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 7 एवेन्यू में 4.5 लाख रुपये की बाइक बेसमेंट पार्किंग से चोरी हो गई. हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात CCTV में कैद हुई, लेकिन तीन दिन बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर है.

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हेलमेट पहनकर आया चोर 4.5 लाख की बाइक उड़ा ले गया, नोएडा की गौर सिटी के CCTV में कैद चोर, 2 साल में 8वीं चोरी
गौर सिटी 7 एवेन्यू में फिर चोरी, बेसमेंट से 4.5 लाख की बाइक गायब
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  • गौर सिटी 7 एवेन्यू के बेसमेंट से 4.5 लाख की बाइक चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात
  • दो साल में 8वीं चोरी, गौर सिटी के निवासी नाराज
  • गौर सिटी में बढ़ती चोरी की घटनाओं से दहशत
क्या पुलिस को चोरों का कोई सुराग मिला?
नोएडा:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 7 एवेन्यू सोसायटी एक बार फिर चोरी की घटना को लेकर चर्चा में है. इस बार चोरों ने सोसायटी के बेसमेंट को निशाना बनाते हुए एक महंगी बाइक पर हाथ साफ कर दिया. पीड़ित मयंक राणा के अनुसार उनकी करीब 4.5 लाख रुपये की बाइक बेसमेंट पार्किंग से चोरी हो गई. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लगा सकी है. लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बेसमेंट पार्किंग से चोरी हुई महंगी बाइक

जानकारी के अनुसार गौर सिटी 7 एवेन्यू के सी-टावर निवासी मयंक राणा ने अपनी बाइक बेसमेंट पार्किंग में खड़ी की थी. कुछ समय बाद जब उन्होंने बाइक देखी तो वह वहां नहीं मिली. तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. बताया जा रहा है कि चोरी हुई बाइक की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये है.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना रिकॉर्ड हुई है. फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने की बात सामने आई है. हालांकि घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है. निवासियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद मामले में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दे रही है.

सीसीटीवी में कैद आरोपी

सीसीटीवी में कैद आरोपी

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सोसायटी के लोगों का आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है. निवासियों के अनुसार बेसमेंट और परिसर के कई हिस्सों में बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी नहीं है. इसी वजह से अपराधियों को वारदात अंजाम देने का मौका मिल रहा है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो ऐसी घटनाएं आगे भी जारी रह सकती हैं.

दो साल में चोरी की आठवीं घटना

स्थानीय निवासियों के मुताबिक यह पिछले दो वर्षों में चोरी की आठवीं घटना है. कुछ महीने पहले भी सोसायटी के एक बंद फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें चोर लाखों रुपये का सामान लेकर फरार हो गए थे. लगातार हो रही घटनाओं के कारण लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

सोसायटी के निवासियों ने पुलिस से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है. इसके साथ ही लोगों ने वर्तमान सुरक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है. निवासियों का कहना है कि जब तक प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा.

पहले भी हो चुकी हैं वाहन चोरी की घटनाएं

गौरतलब है कि पिछले महीने नोएडा के सेक्टर-20 क्षेत्र में पार्किंग से चोरी की गई एक कार के मामले का पुलिस ने खुलासा किया था. उस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई हुंडई एक्सटर कार और उस पर लगी फर्जी नंबर प्लेट बरामद की थी. जांच में सामने आया था कि आरोपी ने कार की पहचान छिपाने के लिए नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था.

दहशत में निवासी

लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने गौर सिटी 7 एवेन्यू के निवासियों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि महंगे वाहन और घरों की सुरक्षा को लेकर अब भरोसा कम होता जा रहा है. ऐसे में वे पुलिस और सोसायटी प्रबंधन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि निवासियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बहाल हो सके.

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