विज्ञापन
विशेष लिंक

ग्रेजुएट लड़की का पांचवीं पास मजदूर पर आया दिल, मुंबई छोड़कर पहुंची बिहार और रचाई शादी

बिहार के चंडी में मुंबई से पहुंची एक ग्रेजुएट युवती ने समाज की परवाह किए बिना पांचवीं पास प्रेमी को अपना जीवनसाथी चुना है. तीन महीने की पहचान प्‍यार में बदली और युवती मुंबई से शादी रचाने के लिए बिहार पहुंच गई.

Read Time: 4 mins
Share
ग्रेजुएट लड़की का पांचवीं पास मजदूर पर आया दिल, मुंबई छोड़कर पहुंची बिहार और रचाई शादी
  • मुंबई की ग्रेजुएट युवती सपना कुमारी ने समाज की परवाह किए बिना पांचवीं पास प्रेमी से शादी की है.
  • सपना मुंबई से बिहार के मोसिमपुर गांव तीन दिन की ट्रेन यात्रा कर प्रेमी मनीष के पास पहुंची थी.
  • युवती के पिता ने उत्तर प्रदेश के बदलापुर थाने में बेटी के प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्यार न उम्र देखता है, न जात‑पात और कभी‑कभी तो यह पढ़ाई‑लिखाई की दीवारें भी लांघ जाता है. चंडी में सामने आई यह कहानी बिल्कुल वैसी ही है, जहां ग्रेजुएट युवती ने समाज की परवाह किए बिना पांचवीं पास प्रेमी को जीवनसाथी चुन लिया.  परिवार के सपनों, समाज की बंदिशों और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़कर युवती मुंबई से बिहार के एक छोटे से गांव तक अकेली पहुंच गई. तीन दिन की लंबी ट्रेन यात्रा, मोबाइल लोकेशन के सहारे प्रेमी का घर ढूंढना और पहुंचते ही मंदिर में शादी, यह पूरी कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही यूपी में दर्ज केस की जानकारी चंडी पुलिस को मिली, प्रेमी‑युगल की यह लवस्टोरी अचानक कानूनी पेचिदगियों में उलझ गई.

मुंबई से निकलकर बिहार के चंडी थाना क्षेत्र के मोसिमपुर गांव पहुंची सपना कुमारी ने यहां अपने प्रेमी मनीष कुमार से मंदिर में शादी कर ली. सपना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के निवासी रंजय यादव की बेटी है. करीब 15 दिन पहले वह घर से निकलकर अपने प्रेमी के पास पहुंची थी और दोनों पति‑पत्नी की तरह रह रहे थे. हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही सपना के पिता ने यूपी के बदलापुर थाने में केस दर्ज करा दिया, जिसके आधार पर सोमवार को चंडी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. 

ये भी पढ़ें: पटना में नीट छात्रा के बाद एक और छात्रा की मौत, पिता बोले- बेटी को मार डाला

3 महीने की पहचान प्‍यार में बदली

मनीष की पढ़ाई सिर्फ पांचवीं तक हुई है और वह मुंबई में मजदूरी करता था. वहीं सपना ग्रेजुएट है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी. दोनों के कमरे मुंबई में पास‑पास थे और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं. करीब तीन महीने की पहचान प्यार में बदल गई. दो महीने पहले मनीष अचानक गांव लौट आया तो सपना का उससे फोन पर संपर्क बना रहा. 

इस बीच सपना के घरवालों को दोनों के संबंधों की भनक लग गई और उन्होंने सपना की शादी दूसरी जगह तय कर दी.  परिवार के इस फैसले से नाराज युवती ने घरवालों से अपने प्रेमी से शादी की इच्छा जताई, लेकिन जब परिजन नहीं माने तो करीब 15 दिन पहले वह अकेले ही मुंबई से निकल पड़ी. तीन दिन की ट्रेन यात्रा के बाद और प्रेमी द्वारा भेजी गई मोबाइल लोकेशन के सहारे वह सीधे मोसिमपुर गांव पहुंची और यहां दोनों ने जगदंबा स्थान में शादी रचा ली. 

ये भी पढ़ें: छतरपुर में अजब-गजब प्रेम कहानी! दो लड़कियों ने आपस में की शादी, परिजन थाने पहुंचे- जमकर हुआ ड्रामा

दूसरी जगह शादी कराना चाहता था परिवार!

उत्तर प्रदेश में घरवालों के केस दर्ज कराने के बाद दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्‍ट किया, जिसमें सपना ने मनीष के साथ अपनी शादी का वीडियो पोस्‍ट किया है. वीडियो में सपना कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है. मेरे परिवारवाले मेरी जबरन दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे, जबकि मुझे वह दूल्हा पसंद नहीं था. मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूं, इसलिए मुंबई से भागकर उसके पास आई हूं.  

सपना ने बताया कि परिवार का बेहद दबाव था, लेकिन उसने अपने प्रेमी को चुनने का फैसला किया. वहीं, चंडी थानाध्यक्ष का कहना है कि युवती के परिवार द्वारा दर्ज केस के आधार पर दोनों को थाने लाया गया है और आगे की प्रक्रिया कानून के तहत की जा रही है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandi Love Affair, Graduate Girl Married To Fifth Pass Laborer, Bihar Love Story
Get App for Better Experience
Install Now