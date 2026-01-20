विज्ञापन
पटना में नीट छात्रा के बाद एक और छात्रा की मौत, पिता बोले- बेटी को मार डाला

मृतका के पिता का आरोप है कि उन्होंने जिन वीडियो और तस्वीरों को देखा है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या है. परिवार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

पटना में नीट छात्रा के बाद एक और छात्रा की मौत, पिता बोले- बेटी को मार डाला
  • पटना के परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में 15 वर्षीय छात्रा का संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है.
  • मृतका के परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए कई लोगों पर FIR दर्ज कराई है.
  • परिवार का आरोप है कि हॉस्टल प्रशासन ने शव को बिना पुलिस और परिवार की मौजूदगी के बिस्तर पर रखा.
औरंगाबाद:

बिहार की राजधानी पटना में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अभी NEET छात्रा केस शांत भी नहीं हुआ था कि शहर के एक अन्य हॉस्टल से एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. यह मामला 6 जनवरी का है, जब पटना के एग्जिबिशन रोड स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में 15 वर्षीय लड़की का शव उसके कमरे में मिला. मृतका औरंगाबाद जिले के गोह बाजार निवासी धर्मेंद्र कुमार की बेटी थी, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 

परिजनों ने इस मौत को आत्महत्या मानने से साफ इनकार किया और इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार देते हुए हॉस्टल संचालक समेत कई लोगों पर FIR दर्ज कराई है. पिता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, उनकी बेटी 23 जून 2025 से इस हॉस्टल में रह रही थी. 30 दिसंबर 2025 को वह घर आई थी और 4 जनवरी 2026 को दोबारा उसे हॉस्टल छोड़कर लौटे थे. 5 जनवरी को बेटी से सामान्य बातचीत भी हुई थी, लेकिन अगले दिन 6 जनवरी दोपहर में उन्हें सूचना दी गई कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. 

हॉस्‍टल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रशासन ने नियमों को दरकिनार करते हुए शव को बिना पुलिस और परिवार की मौजूदगी के बिस्तर पर रख दिया. इससे संदेह और गहरा हो गया. पुलिस के पहुंचने पर शव को पीएमसीएच भेजा गया.

मृतका के पिता का आरोप है कि उन्होंने जिन वीडियो और तस्वीरों को देखा है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या है. परिवार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

छात्रा की मौत से अन्‍य अभिभावकों की चिंता बढ़ी

यह घटना उस समय सामने आई है जब पटना NEET छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का मामला पहले से ही सुर्खियों में है. ऐसे में लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने न सिर्फ अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि शहर के हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. 

(आदित्‍य कुमार की रिपोर्ट)

