हंगामे के बीच चुनाव सुधार पर चर्चा को तैयार सरकार, लोकसभा में बहस की तारीख का ऐलान ; NDTV की खबर पर लगी मुहर

सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है. आगामी मंगलवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा होगी. NDTV की खबर पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने कल राज्यसभा में भी इसके संकेत दिए थे. वहीं, बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है. गौरतलब है कि मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष SIR के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के विषय पर सोमवार को तथा चुनावों सुधारों के मुद्दे पर मंगलवार को सदन में चर्चा होगी.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘आज लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सोमवार आठ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा और मंगलवार नौ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधार पर सदन में चर्चा करने का निर्णय लिया गया है.''



