हंगामे के बीच चुनाव सुधार पर चर्चा को तैयार सरकार, लोकसभा में बहस की तारीख का ऐलान ; NDTV की खबर पर लगी मुहर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के विषय पर सोमवार को तथा चुनावों सुधारों के मुद्दे पर मंगलवार को सदन में चर्चा होगी.

नई दिल्ली:

सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है. आगामी मंगलवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा होगी. NDTV की खबर पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने कल राज्यसभा में भी इसके संकेत दिए थे. वहीं, बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है. गौरतलब है कि मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष SIR के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘आज लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सोमवार आठ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा और मंगलवार नौ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधार पर सदन में चर्चा करने का निर्णय लिया गया है.''


 

