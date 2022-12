"भगवान ने भारत को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है ": अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन क्या है. आम आदमी पार्टी को लेकर मेरा कोई विजन नहीं है बल्कि देश को लेकर मेरा विजन है. हम देश को अगले 5 या 10 साल में कहां होना चाहिए, इस बारे में सोचते हैं. आम आदमी पार्टी देश के विजन को पूरा करने के लिए काम करेगी. हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पर सभी जाति और धर्म के लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत हो. जाति धर्म के नाम पर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए.

आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि अगर किसी देश में लोग एक साथ जुड़कर काम नहीं करेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है. देश 130 करोड़ लोगों का एक परिवार की तरह है. जो भी पार्टी या संस्था देश को टुकड़े-टुकड़े करने के बारे में सोचती है, वह देश की तरक्की कभी नहीं चाहती है.वो इस देश को 19वीं सदी में लेकर जाना चाहती है. हम ऐसा देश चाहते हैं, जहां पर कोई भूखा ना सोए. सभी को भरपेट रोटी मिले. ऐसे भारत की कल्पना करते हैं, जो सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के गरीब देशों को रोटी देने के लिए सक्षम बने. हमारा देश दुनिया में शिक्षा का हब बने.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्म की बात है कि आज हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं. हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहां पर दुनिया की टॉप टेन यूनिवर्सिटी भारत में होंगी. हमारे देश में इतनी गंदी राजनीति है. अगर कोई रिसर्च में आगे बढ़े तो उसे टांग खींच कर नीचे गिरा देते हैं. मैं इस देश से गरीबी दूर करना नहीं चाहता हूं, बल्कि हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं. ऐसे विज़न को पाने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा रही है. आम आदमी पार्टी की सफलता किसी जादू से कम नहीं है. एक विधायक बनने के लिए लोगों की जिंदगी गुजर जाती है. चप्पल घिस जाती है. पार्टी बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली में सत्ता दे दी, पंजाब में भी सरकार बना दी. भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं. भगवान ने भारत को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है.

