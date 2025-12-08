विज्ञापन
कहां है फुकेत जहां फुर्र हो गए गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक, वापस भारत लाना कितना मुश्किल?

गोवा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाइट क्लब बर्च बाई रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फुकेत भाग चुके हैं. हालांकि वो अब भी फुकेत में ही हैं, या वहां से कहीं और भाग चुके हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है.

कहां है फुकेत जहां फुर्र हो गए गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक, वापस भारत लाना कितना मुश्किल?
गोवा के जिस क्लब में आग लगी, उसके मालिक फुकेत भाग चुके हैं.
  • गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फुकेत भाग गए, जिससे गिरफ्तारी मुश्किल हो गई है.
  • आग की घटना में 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे, घायलों का इलाज जारी है.
  • गोवा पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल के सहयोग से दोनों आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं.
Goa Nightclub Fire: गोवा के जिस नाइट क्लब में बीते दिनों आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उसके मालिक भारत छोड़ कर फुकेत भाग गए. अब उन्हें भारत लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. मिली जानकारी के अनुसार गोवा के नाइटक्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटे बाद ही उसके मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फुकेत भाग गए थे. यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के इंटरपोल विंग के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं.''

थाईलैंड का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है फुकेत

  1. फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप और एक विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. फुकेत अपने खूबसूरत सफेद रेत वाले समुद्र तटों (जैसे पटोंग, काटा), फ़िरोज़ा पानी, हरे-भरे पहाड़ों और जीवंत नाइटलाइफ़ के लिए जाना जाता है. 
  2. फुकेत थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से करीब 862 किमी दक्षिण में स्थित है. फुकेत अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर अपने पश्चिमी तट के लिए. यह थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और 222 वर्ग मील (576 वर्ग किलोमीटर) में फैला है. 
  3. फुकेत अंडमान सागर में स्थित है और पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराता है, जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं.
गोवा नाइट क्लब के मालिक अब फुकेत में

गोवा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाइट क्लब बर्च बाई रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फुकेत भाग चुके हैं. हालांकि वो अब भी फुकेत में ही हैं, या वहां से कहीं और भाग चुके हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है. ऐसे में अब उन्हें वापस भारत लाना मुश्किल हैं. बताते चले कि पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. 

मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं, जिनमें से 4 दिल्ली से थे. 5 घायलों का सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में इलाज जारी है.

हादसे  के कुछ घंटों बाद भी मुंबई से फुकेत भागे मालिक

इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, गोवा पुलिस के अनुरोध पर खुफिया ब्यूरो (BOI) द्वारा 7 दिसंबर तक उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया गया और पाया गया कि दोनों आरोपी आग लगने की घटना के तुरंत बाद, जो आधी रात के आसपास हुई थी, 7 दिसंबर को सुबह 5.30 बजे फुकेत के लिए 6ई 1073 उड़ान में सवार हो गए थे.

दिल्ली में क्लब के मालिकों के ठिकानों पर चिपकाया नोटिस

उन्होंने बताया कि गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी के लिए तुरंत एक टीम दिल्ली भेज दी थी. उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके घर के गेट पर कानून की उचित धाराओं के तहत एक नोटिस चिपका दिया गया. इससे पुलिस जांच से बचने की उनकी मंशा का पता चलता है.''

जानकार कह रहे- अब दोनों को भारत लाना मुश्किल

कानूनी जानकारों की माने तो अब दोनों भाइयों के बहुत जल्दी भारत आने की संभावना कम है. हो सकता है कि दोनों भाई थाईलैंड से किसी और देश भाग जाएं. इसके चलते एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा. गोवा पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है. लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती इसमें काफी समय लगता है.

