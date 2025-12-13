लूथरा ब्रदर्स की थाईलैंड में की गई ये गलती पड़ गई भारी... जानें कैसे पुलिस ने हत्थे चढ़ा गोवा अग्निकांड का आरोपी

गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के सिलसिले में उसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाना है. अग्निकांड के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई दिल्ली से फुकेत फरार हो गए थे. हालांकि उनकी एक गलती ने उनका भांडा फोड़ दिया. दोनों भाई थाईलैंड पहुंचने के बाद खाने के लिए अपने होटल से बाहर निकले थे. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 9 दिसंबर को इसी वाकये के बाद सुरक्षा अधिकारियों को पता चल गया कि दोनों भाई, जिनकी तलाश भारत में पुलिस कर रही थी, फुकेत में हैं.

भारतीय एजेंसियों से मिली सूचना के बाद थाई अधिकारियों ने होटल पर निगरानी शुरू कर दी. जब दोनों भाई होटल से बाहर निकले, तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा डिटेल की जांच की. सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारियों द्वारा उनके पासपोर्ट की पहले से ही जांच की जा रही थी, इसलिए अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की.

थाई अधिकारियों की हिरासत में लूथरा बंधू

पहचान की पुष्टि होने के बाद, लूथरा भाइयों को उनके होटल के कमरे से हिरासत में ले लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए इमिग्रेशन विभाग ले जाया गया. वहीं भारत से औपचारिक कागजात मिलने के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई.

गौरतलब है कि 6 दिसंबर की आधी रात के आसपास उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर कर्मचारी और कुछ पर्यटक शामिल थे.

44 वर्षीय गौरव लूथरा और उनके 40 वर्षीय भाई सौरभ को गुरुवार को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया. वहीं दिल्ली की एक अदालत ने दोनों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.

इसके बाद शुक्रवार को थाई अधिकारी उन्हें बैंकॉक ले आए और सुआन फ्लू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रखा गया. वे तब तक यहां रहेंगे जब तक उनकी डिपोर्टेशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं. भारत से एक लॉ इनफोर्शनेंट टीम द्वारा जल्द ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लिए जाने की उम्मीद है. भारतीय दूतावास एक आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र जारी करेगा, ताकि उनके देश लौटने को वैध ठहराया जा सके, क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द है.

गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब में कथित तौर पर एक पार्टनर और इनवेस्टर अजय गुप्ता को भी पुलिस हिरासत में भेज दिया है. लूथरा भाई आग लगने के समय दिल्ली में एक शादी में थे और कुछ ही घंटों में वहां से थाईलैंड भाग गए थे, जबकि गुप्ता गोवा में थे और बाद में उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में पाया गया.

हादसे के बाद गोवा प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाया अभियान

गोवा में प्रशासन ने नाइट क्लबों और अन्य पर्यटन स्थलों पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है और वागाटोर स्थित 'गोया द नाइट क्लब' को कृषि भूमि पर निर्माण के आधार पर सील कर दिया. राज्य ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियां, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जेनरेटर और इसी तरह के अन्य इक्यूपमेंट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. रोमियो लेन स्थित बिर्च में लगी आग का कारण आतिशबाजी को बताया गया है.