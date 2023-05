Go First की 5 दिनों में बढ़ सकती है और मुश्किलें, लीज वालों ने वापस मांगे 20 प्लेन: सूत्र

एयरलाइन ने कहा कि वो इंजनों की सप्लाई नहीं होने से इस हालत में पहुंची है.

गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First) कैश की तंगी से जूझ रही है और दिवालिया (Bankrupt Airline Go First) होने की कगार पर पहुंच चुकी है. अब इस एयरलाइन को एक और झटका लगा है. दरअसल, कंपनी को लीज पर प्लेन देने वालों ने अपने 20 एयरक्राफ्ट 5 दिन के अंदर वापस मांगे हैं. कंपनी के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से कहा है कि वह 20 प्लेन डिरजिस्टर करे. DGCA ने लीज देने वालों की मांग और उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है. गो फर्स्ट ने गुरुवार को ही अपनी सभी फ्लाइट्स 9 मई तक सस्पेंड करने का ऐलान किया है.