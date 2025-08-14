विज्ञापन
स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, सेना-अर्धसैनिक बलों के बैंड देंगे विशेष प्रस्तुतियां

Independence Day 2025 : 15 अगस्त की शाम 5 बजे, देश के 96 शहरों में 142 स्थानों पर सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड एक साथ देशभक्ति की धुनें बजाएंगे.

  • स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के 142 स्थानों पर सेना- अर्धसैनिक बल बैंड एक साथ प्रदर्शन करेंगे.
  • आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सहित कई बलों के बैंड एक घंटे तक प्रस्तुति देंगे.
  • इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, लाल किला, कुतुबमीनार जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर बैंड अपनी धुनें प्रस्तुत करेंगे.
इस बार का स्वतंत्रता दिवस 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन का गवाह बनेगा. 15 अगस्त की शाम 5 बजे, देश के 96 शहरों में 142 स्थानों पर सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड एक साथ देशभक्ति की धुनें बजाएंगे. यह पहली बार होगा जब इतने व्यापक स्तर पर एक साथ बैंड परफॉर्मेंस आयोजित किया जाएगा. इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनसीसी, सशस्त्र सीमा बल, आरपीएफ, असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड के बैंड शामिल होंगे, जो अपने-अपने शहरों के ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों पर एक घंटे तक प्रस्तुति देंगे.

दिल्ली में यह आयोजन कई प्रतिष्ठित स्थलों पर होगा, जैसे इंडिया गेट पर आर्मी, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नेवी, कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स, पुराना किला में आईटीबीपी, लाल किला में सीआईएसएफ, विजय चौक में सीआरपीएफ, कुतुबमीनार पर एनसीसी, और लोधी गार्डन, आरकेपुरम व हौज खास पार्क में सशस्त्र सीमा बल की धुनें गूंजेंगी. आरपीएफ निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर परफॉर्म करेगी.

देशभर में बैंड परफॉर्मेंस का ब्योरा भी प्रभावशाली है. आर्मी के 20, नेवी के 9, एयरफोर्स के 7, आईटीबीपी के 9, सीआईएसएफ के 4, सीआरपीएफ के 17, एनसीसी के 18, सशस्त्र सीमा बल के 11, बीएसएफ के 13, आरपीएफ के 19, असम राइफल्स के 13 और कोस्ट गार्ड का बैंड नोएडा के बुद्धा पार्क में प्रस्तुति देगा. उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, आगरा के ताजमहल और रेड फोर्ट, वाराणसी के गंगा घाट और प्रयागराज के संगम जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी आर्मी बैंड की धुनें सुनाई देंगी. महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया और पुणे के शनिवार वाड़ा पर भी यह आयोजन होगा.

इस आयोजन का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल करना है, साथ ही वीर सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी इसका मुख्य संदेश है. यह “ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता और भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य का उत्सव होगा. इस बार के स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र में भी एक नई पहचान देखने को मिलेगी—जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज (1178 फीट) और वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर शामिल की गई है, जो भारत की प्रगति और सामर्थ्य का प्रतीक है.
 

Operation Sindoor, 15th August, Independence Day 2025, Army Band
