हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार की बढ़ी मुश्किलें, रेप केस में पुलिस ने हिरासत में लिया

हरियाणवी फिल्मों के जाने-माने एक्टर उत्तर कुमार को पुलिस ने रेप केस में हिरासत में लिया है. यह मामला उसी अभिनेत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसके साथ वह वीडियो और फिल्मों में काम कर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तर कुमार ने रिश्ते का फायदा उठाकर उनके साथ दुष्कर्म किया.

गौरतलब है कि पीड़िता ने कुछ दिन पहले लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास भी किया था, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

बताते चलें कि पीड़िता ने 2020 में हरियाणवी एल्बम में उत्तर कुमार के साथ काम किया था. उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप पीड़िता ने लगाया है. साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप महिला ने एक्टर पर लगाया था. शिकायत के बाद गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें-: राजनीतिक दल वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे में नहीं आएंगे, SC ने फैसले में क्या कहा?