इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में जगद्गुरु शंकराचार्य की दिव्य उपस्थिति मेरे लिए सौभाग्य की बात: गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अदाणी ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत करना और उनकी दिव्य उपस्थिति में आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात थी.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, मेरे लिए इंडोलॉजी का अर्थ है दर्शन, कला, चिकित्सा, गणित, वास्तुकला, भाषा और शासन का अनुशासित अध्ययन. इंडोलॉजी का मतलब है कि विचारों को संस्थाओं में कैसे बदला जाए. उन्होंने कहा, परम पूज्य मुख्य अतिथि जगद्गुरु शंकराचार्य को प्रणाम. आपकी उपस्थिति इस सभा को पावन करती है. यह हमारे विनम्र प्रयास को धर्म कार्य का स्वरूप देती है. मेरा बचपन बनासकांठा के रेगिस्तान में बीता. लाखों हिन्दुस्तानी बच्चों की तरह ही मेरी मां की गोद में ही मेरी पहली पाठशाला थी.

It was a deep privilege and honour to welcome Jagadguru Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Ji Maharaj at the Adani Global Indology Conclave 2025, and to be blessed by his divine presence. 🙏 pic.twitter.com/Zl0gTTHWQD — Gautam Adani (@gautam_adani) November 23, 2025

उन्होंने आगे कहा कि जगद्गुरु शंकराचार्य जी की पावन उपस्थिति ही इस इंडोलॉजी कॉन्क्लेव का सच्चा सार है. भारत का इतिहास भारत खुद लिखेगा. जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, भारत अभ्युदय का एक नया अध्याय अदाणी जी ने अपने इस उपक्रम से आरंभ कर दिया है. ऐसा कहने में हमको कहीं संकोच नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है. हम यहां गौतम जी, प्रीति जी और परिवार के अन्य लोगों से मिले और आशीर्वाद दिया.