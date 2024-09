महाराष्ट्र: अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री से गैस का रिसाव, सड़कों पर छाया अंधेरा

मुंबई: महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक केमिकल कंपनी की फैक्ट्री से गैस लीक होने से दहशत फैल गई है. रासायनिक धुआं पूरे शहर में फैल गया है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और आंखों और गले में जलन हो रही है, जिससे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की यादें ताजा हो गई हैं.

शहर के वीडियो में सड़कें धुंध भरी धुंध में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं. इसके संपर्क में आने वालों की नाक और मुंह ढके रहते हैं. जहां तक ​​नजर जाती है शहर में धुंध छाई नजर आती है. मौके से मिली रिपोर्टों में कहा गया है कि गैस रेलवे पटरियों तक भी पहुंच गई है, जिससे आपात स्थिति में निवासियों के शहर छोड़ने की संभावना से इनकार किया जा सकता है.

🔴 #BREAKING | Maharashtra: Gas leak at a chemical company in Ambarnath, spreads across the city. Residents experience reduced visibility, itchy eyes and throat irritation. pic.twitter.com/tcxrTDyRB8