गरबा-डांडिया में गैर-हिंदुओं की नो एंट्री की मांग पर संग्राम, VHP की एडवाइजरी से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गरमाई सियासत

नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देशभर में गरबा और डांडिया महोत्सवों की तैयारियां जोरों पर हैं. लेकिन इस बार इन आयोजनों के इर्द-गिर्द एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और उससे जुड़े संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यह मांग उठाई है कि गरबा-डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए. उनका कहना है कि यह केवल नृत्य का आयोजन नहीं, बल्कि देवी दुर्गा की आराधना का पावन पर्व है और इसमें वही लोग शामिल हों जो इस आस्था में विश्वास रखते हैं. विश्व हिंदू परिषद के बयानों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है.

VHP की तरफ से क्या कहा गया है?

21 सितंबर को विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि “गरबा देवी की पूजा का एक रूप है, न कि मात्र नृत्य. जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उन्हें इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं होना चाहिए.” उन्होंने दावा किया कि ऐसे आयोजनों में गैर-हिंदुओं की मौजूदगी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

विहिप के एक अन्य प्रवक्ता विनोद बंसल ने आगरा में बयान देते हुए कहा कि “नवदुर्गा गरबा उत्सव में विधर्मियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए. समाज सजग है और अब लव जिहाद व धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा.” उन्होंने सुझाव दिया कि प्रवेश करने वालों की पहचान पत्र चेक हो, माथे पर टीका लगे और दुर्गा माता के सामने हवन कराकर ही एंट्री मिले.

भोपाल और कानपुर में लगे होर्डिंग्स

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई गरबा पंडालों पर विवादित होर्डिंग लगाए गए हैं. अवधपुरी श्रीकृष्ण सेवा समिति द्वारा लगाए गए एक होर्डिंग में लिखा है. “गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है. पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित कार्रवाई होगी.” इस होर्डिंग पर लट्ठ और जूते-चप्पल की तस्वीर भी लगी हुई है.

कानपुर में विहिप और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से रोका जाए. विहिप के प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना ने आरोप लगाया कि “पिछले अनुभवों में मुस्लिम युवक विशेष उद्देश्य से इन आयोजनों में शामिल होते हैं, ताकि हिंदू युवतियों को प्रभावित कर लव जिहाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके.”

विपक्षी दलों ने उठाए सवाल

इस विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि “देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. यह उनकी रोज़ी-रोटी है. इस तरह का जहर महाराष्ट्र या देश के लिए ठीक नहीं है.”

केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के प्रमुख रामदास अठावले ने भी विहिप की एडवाइजरी पर आपत्ति जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “यह सामाजिक समरसता के लिए गंभीर खतरा है. यह केवल आयोजकों को निर्देश देने तक सीमित नहीं, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों को हिंसा और जबरदस्ती का खुला निमंत्रण है.”

